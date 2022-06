OL Mercato : Une grosse confirmation tombe pour Léo Dubois

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 05:35

OL Mercato : Capitaine de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois n’est pas certain d’aller au bout de son contrat avec le club rhodanien.

OL Mercato : Léo Dubois poussé vers la sortie ?

Après sa décevante 8e place en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un été agité. Si quelques renforts sont espérés du côté de l’OL, plusieurs départs sont annoncés cet été. Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Moussa Dembelé, Jérôme Boateng ou encore Léo Dubois sont annoncés sur le départ. S’agissant du capitaine lyonnais, Foot Mercato vient à nouveau de faire la lumière sur sa situation. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, l’arrière droit de 27 ans dispose d’un bon de sortie de la part de sa direction. Le média en ligne assure en effet que la tendance est davantage à un départ de Dubois. Mais le site révèle qu’aucune offre concrète n’est encore pas parvenue à l’international tricolore (13 sélections).

Déjà des touches pour Dubois à l’étranger

Comme le souligne le média spécialisé, Léo Dubois dispose de plusieurs touches à l’étranger. Des clubs anglais, espagnols et italiens s’intéresseraient au capitaine de l’Olympique Lyonnais. Le nom du latéral lyonnais circule notamment du côté de l’Italie. La Fiorentina aurait coché le nom de l’arrière droit de l’OL. Mais comme l’indique la même source, La Viola n’est pas encore passée à l’offensive pour recruter Dubois. Le club italien souhaite compenser le futur départ d’Alvaro Odriozola, prêté par le Real Madrid cette saison. Outre la piste Dubois, le 7e du championnat italien s’intéresserait également à Bellanova, Dalot et Molina. Le profil du capitaine de Lyon plairait également à la Lazio Rome et à un autre club dont l’identité n’a pas fuité.

Léo Dubois a rejoint les Gones en tant que joueur libre en 2018 après l’expiration de son contrat au FC Nantes. Le natif de Segré vaudrait 14 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.