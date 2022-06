PSG Mercato : Al-Khelaïfi frappe, un crack va signer au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2022 à 07:05

PSG Mercato : Après la prolongation de Kylian Mbappé, les choses s’accélèrent au Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi serait ainsi proche de signer un autre crack.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi arrache un accord à un crack

Nasser Al-Khelaïfi a frappé un autre très gros coup après avoir réussi l’exploit de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain. Considéré comme la pépite du centre de formation du PSG, Warren Zaïre Emery va parapher son premier contrat professionnel début juillet avec son club formateur. Normalement, un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Tout juste sacré champion d’Europe avec les U17 de l’équipe de France, le milieu de terrain de 16 ans va ainsi s’inscrire sur la durée avec le Paris Saint-Germain.

Talentueux, le jeune milieu de terrain est surclassé de plusieurs catégories et a participé à cette saison, notamment, à la campagne de Youth League des U19 parisiens entraîné par Zoumana Camara. Natif de Montreuil, Warren Zaïre-Émery a séduit ses éducateurs du centre de formation parisien, ainsi que les recruteurs étrangers, par ses nombreuses qualités footballistiques, mais aussi une grande maturité et un état d'esprit irréprochable. Ce n’est pas pour rien si Mauricio Pochettino lui a permis de s’entraîner cette saison avec l’équipe A.

PSG Mercato : Warren Zaïre-Émery a choisi le Paris SG pour grandir

Selon Mathieu Bodmer, Warren Zaïre-Émery est le meilleur élément de l’académie du Paris Saint-Germain. « Et pourtant, il y en a quelques-uns (des talents). C’est un 2006, mais si tu ne vois pas l’année de naissance, c’est le joueur le plus mature sur le terrain, même au-dessus de (Édouard) Michut et (Xavi) Simons », déclarait l’ancien milieu de terrain sur RMC Sport.

Un avis également partagé par Mickael, ou Mycki El Scout sur Twitter, qui a découvert Emery lors de l’édition de la Youth League. « De ce que j’ai pu observer, à savoir les catégories U17 et U19 du PSG, clairement, Warren (Zaïre-Emery) est le joueur sur qui je me projette le plus et le mieux sur un futur possible au PSG […] Aujourd’hui, c’est le gros talent », explique-t-il. Après Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a donc réussi un second exploit en conservant Warren Zaïre-Émery, qui a décidé de continuer à grandir avec son club formateur.