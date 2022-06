OM Mercato : Après Saliba, un autre échec en vue pour Longoria

Publié par Ange A. le 06 juin 2022 à 00:55

OM Mercato : Après la sortie de Saliba, Pablo Longoria devrait faire une croix sur une autre cible pour la succession de Kamara.

OM Mercato : Pablo Longoria vers une nouvelle désillusion

L’Olympique de Marseille ne devrait pas compter sur William Saliba la saison prochaine. Interrogé ce dimanche sur Téléfoot, le défenseur central a évoqué son retour à Arsenal. Le néo-international tricolore a notamment annoncé qu’il effectuera la reprise avec les Gunners. Il compte notamment enfin faire ses preuves avec le club nord-londonien, 5e de Premier League cette saison. « J’ai envie de jouer pour ce grand club », a expliqué le défenseur de 21 ans. Alors qu’une nouvelle pige de Saliba à Marseille semble compromise, Pablo Longoria se dirige vers un nouvel échec. Cette fois, le président marseillais devrait faire une croix sur une cible pistée pour la succession de Boubacar Kamara, parti gratuitement à Aston Villa.

Un mauvais tour du Besiktas se confirme

L’Olympique de Marseille devrait oublier la piste menant à Romain Saïss. Le milieu marocain présente une situation contractuelle avantageuse. Il sera libre cet été à la faveur de l’expiration de son contrat avec Wolverhampton. Pisté pour assurer la succession de Boubacar Kamara, le milieu de 32 ans se dirige vers une destination exotique. L’ancien Angevin devrait découvrir la Super Lig la saison prochaine. Le média Les Lions de l’Atlas révèle un accord verbal entre Saïss et le Besiktas, pourtant seulement 6e du championnat turc et non qualifié pour une Coupe d’Europe.

Selon cette source marocaine, le milieu devrait s’engager pour trois saisons avec le club stambouliote. Il ne manquerait plus que la signature de l’international marocain, actuellement en sélection, pour conclure l’affaire. Un nouveau coup dur pour Pablo Longoria qui devrait également oublier Seko Fofana. Le très convoité capitaine du RC Lens est annoncé sur les tablettes du PSG.