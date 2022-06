OM Mercato : Sadio Mané, une mission impossible pour Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 06 juin 2022 à 14:53

OM Mercato : À une année de la fin de son contrat à Liverpool, Sadio Mané a réitéré son souhait de rejoindre Marseille. Sa venue semble peu probable.

OM Mercato : Sadio Mané ne rêve que de Marseille

Alors qu’Arkadiusz Milik se rapproche de plus en plus d’un retour en Italie, la direction de l’Olympique de Marseille pourrait frapper un très gros coup sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Sadio Mané n’est pas insensible au charme de l’ OM. L’attaquant sénégalais avait déjà affiché son souhait de rejoindre l’Olympique de Marseille lors d’un direct en compagnie de son compatriote Pape Gueye. Et le buteur de Liverpool vient de confirmer une nouvelle fois sa volonté de rejoindre les Phocéens.

Interrogé s’il souhaitait rejoindre un jour le Real Madrid ou le FC Barcelone, le champion d’Afrique n’a pas hésité à expliquer que son choix se portait sur l'OM. « Ces deux équipes sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille », a-t-il confié. Ses propos ont rapidement enflammé la toile, car cela ressemble nettement à un appel du pied lancé aux dirigeants marseillais.

D’ailleurs, Sadio Mané, véritable sensation à Liverpool depuis des années, semble proche d’un départ de la Premier League. Sous contrat jusqu’en 2023 chez les Reds, le joueur de 30 ans voit les négociations pour sa prolongation en stand-by, faute d’accord économique avec sa direction. Si sa situation ne s’améliore pas, il y a de forte qu’il quitte Liverpool cet été. Dans ce cas, l’ OM représenterait une belle porte sortie pour l'ancien Messin. Mais le montant des indemnités pour son transfert semble totalement hors de portée des finances marseillaises.

OM Mercato : Sadio Mané hors de portée de Marseille

Selon les informations du journal britannique The Times, la direction de Liverpool aurait déjà décliné une offre du Bayern Munich avoisinant les 30 millions d’euros (bonus compris) pour Sadio Mané. Les Reds réclameraient un chèque de 41 millions pour libérer leur attaquant sénégalais de sa dernière année de contrat. Un montant que l' OM, confronté à des soucis économiques, ne peut atteindre.

Aussi, un autre problème complique la tâche aux Marseillais. Il s’agit du salaire du buteur sénégalais. Bild Sport indique que le Bayern Munich serait prêt à tripler le salaire que Sadio Mané perçoit à Liverpool - 6 millions d’euros - pour le convaincre de rejoindre la Bundesliga cet été. Une proposition salariale que l’ OM ne peut se permettre de surenchérir. Autant dire tout de suite qu’une arrivée de Sadio Mané à Marseille semble irréalisable pour le moment sur le plan financier. Toutefois, en matière de mercato, rien n’est impossible. Et une éventuelle vente de l' OM aux dirigeants Saoudiens pourrait changer la donne...