LOSC Mercato : L’AS Monaco fonce sur un milieu de terrain de Lille

Publié par Timothée Jean le 06 juin 2022 à 18:13

LOSC Mercato : En prévision de futur départ d’Aurélien Tchouaméni, l’AS Monaco aimerait recruter un solide milieu de terrain de Lille OSC.

LOSC Mercato : Le successeur de Tchouaméni déniché à Lille

Il fait couler beaucoup d'encre. Auteur d’une saison pleine à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni est sous le feu des projecteurs. Le jeune milieu de terrain monégasque est très sollicité. Si le Paris Sain-Germain ou encore Liverpool s’intéresse de très près à son profil, c’est bien le Real Madrid qui est proche de rafler la mise. Le géant madrilène fait le forcing pour attirer le crack tricolore dans ses files et serait prêt à formuler une offre avoisinant les 100 millions d’euros pour boucler sa signature. Les différentes seraient en train de régler les derniers détails pour son transfert.

Si Aurélien Tchouaméni se rapproche de plus en plus du Real Madrid, la direction de l’AS Monaco travaille aussi en coulisse pour trouver son digne successeur. Et l’une des pistes étudiées en interne menait à Amadou Onana (20 ans) du LOSC. Cette information est confirmée par Nice-Matin, assurant que les dirigeants de l’ASM seraient très intéressés par le profil combattif et très prometteur du jeune joueur belge. La source précise que l’entraîneur Philippe Clement aurait même fait d’ Amadou Onana sa cible prioritaire pour succéder à Tchouaméni. Ainsi, si les négociations entre les différentes parties n’ont pas encore débuté, cela ne saurait tarder. Toutefois, l’AS Monaco risque d'être déçu.

LOSC Mercato : Amadou Onana a déjà fait son choix

Amadou Onana sort d'une bonne saison chez les Dogues avec 42 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Ses performances lui ont même ouvert les portes de la sélection nationale de la Belgique. Le compatriote d’Eden Hazard rêve de poursuivre sa progression au plus haut niveau européen, mais il n’est pas pressé de quitter le LOSC. Il a récemment expliqué qu’il était « heureux à Lille » où son contrat expire en juin 2026. Toutefois, l’AS Monaco conserve encore une chance de boucler sa signature. En cas d’une très grosse offre, le LOSC, en quête de liquidités, pourrait ouvrir la porte pour son jeune joueur. Tout dépendra donc de l’issue des négociations dans le dossier Tchouaméni.