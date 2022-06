PSG Mercato : Al-Khelaïfi tient le gardien le plus cher du monde

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 21:27

PSG Mercato : S’il court derrière sa première LDC, le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi peut se targuer de faire de bonnes affaires en période de mercato.

PSG Mercato : La valeur de Gianluigi Donnarumma explose !

Nasser Al-Khelaïfi s’apprête à annoncer les changements qu’il a promis après la prolongation de Kylian Mbappé. Mais le président du Paris Saint-Germain peut déjà se vanter de compter dans ses rangs le gardien de but le plus cher de la planète. En effet, selon le dernier bulletin publié par l’Observatoire du football CIES, basé en Suisse, Gianluigi Donnarumma est actuellement le gardien le plus cher du monde avec une valeur estimée à 74 millions d’euros.

Le club de la capitale peut donc se réjouir d’avoir réalisé une très bonne opération en s’attachant les services de l’international italien de 23 ans l’été dernier sans verser la moindre indemnité de transfert. Donnarumma étant venu à l’issue de son contrat avec l’AC Milan. En cas de départ de son portier, le club de la capitale pourrait donc se frotter les mains. Mais le compatriote de Marco Verratti a ouvertement rassuré sur son avenir dans la capitale.

PSG Mercato : Donnarumma ne pense même pas à un départ

Interrogé par l’AFP il y a quelques semaines, Gianluigi Donnarumma a ouvertement assuré qu’il sera encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Toutefois, il demande à la direction du club parisien d’opérer un choix clair entre Keylor Navas et lui pour le statut de gardien titulaire.

« Je veux rester au PSG (…) Ce n'était pas une saison facile, j'ai joué la moitié des matches et je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. La compétition avec Navas l'année prochaine ? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Le club doit faire des choix », a déclaré Donnarumma. Un départ de Keylor Navas ne serait donc pas une surprise lors du prochain mercato estival.