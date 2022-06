Stade Rennais Mercato : Le SRFC pense à une pépite de Ligue 1 !

Publié par Thomas le 07 juin 2022 à 10:21

Stade Rennais Mercato : Auteur d'une saison fantastique en championnat, le SRFC voit ses ambitions à la hausse et viserait un jeune talent breton.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais veut un international espoir

Les lignes devraient bouger ces prochains jours dans la capitale bretonne. Après son exercice 2021/2022 resplendissent, le Stade Rennais va connaître de nombreux changements à tous les postes lors du mercato estival. Si les dirigeants Rouge et Noir vont dans un premier temps chercher à dégraisser leur effectif, ces derniers continuent de multiplier leurs pistes partout en Europe pour renforcer leurs secteurs défaillants. Et justement, avec le possible départ de Martin Terrier, qui plait beaucoup en Premier League, ou même du génie croate Lovro Majer, visé notamment par le PSG, Rennes aurait jeté son dévolu sur une pépite lorientaise.

D’après les informations du journaliste Clément Gavard, le SRFC s’intéresserait au milieu offensif Enzo Le Fée. Pur produit breton, le joueur de 22 ans sort d’une saison pleine chez les Merlus et commence à attirer du beau monde en Europe. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Lorient, Le Fée est suivi de près par deux clubs de Bundesliga, en plus du Stade Rennais. Double buteur avec l’Équipe de France espoir ce lundi contre l’Arménie, le prodige lorientais devrait faire parler de lui ces prochaines semaines au vu de sa cote grandissante. En parallèle, L’Equipe dévoile que le dernier 16e de Ligue 1 tente de prolonger sa pépite dans les plus brefs délais, afin de couper court aux assauts rennais.

La défense, chantier prioritaire du SRFC

Si Florian Maurice s’active en attaque pour pallier à de potentiels départs cet été, c’est bien du côté de la défense que Rennes devrait se montrer le plus entreprenant. Proche d’un transfert vers West Ham, l’international marocain Nayef Aguerd va laisser un vide considérable dans une charnière centrale déjà peu fournie cette saison. D’après le mensuel Rennes Sport, les Rouge et Noir ont pour optique de recruter au moins deux joueurs à ce poste cet été, afin de ne pas connaître les mêmes carences aperçues cette saison.

Pour rappel, le Stade Rennais a plusieurs fois dû évoluer avec Baptiste Santamaria (milieu de profession) dans l’axe, pour pallier aux forfaits de Badé et Aguerd. Pour remplacer le Marocain, Jason Denayer fait partie des candidats les plus sérieux, lui qui partira libre de Lyon à la fin du mois. La piste Samuel Umtiti est également d'actualité même si la concurrence de certains clubs comme l'OGC Nice, rend difficile l'opération.