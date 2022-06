Angers SCO Mercato : Un cadre en attaque intéresse Bordeaux

Publié par Dylan le 08 juin 2022 à 14:28

Angers SCO Mercato : Annoncé sur le départ, un cadre du SCO en attaque dispose d'une touche en Ligue 2, où Bordeaux cherche à l'attirer.

Angers SCO Mercato : Stéphane Bahoken intéresse Bordeaux

Il fait partie de la liste des indésirables au SCO. L'attaquant camerounais Stéphane Bahoken (30 ans) ne devrait pas rester en Anjou, malgré 29 matches disputés en Ligue 1 cette saison. En fin de contrat à Angers, l'ancien strasbourgeois devrait vite rebondir, et pourquoi pas dans un club fraîchement relégué en Ligue 2. Selon l'ancien directeur de la communication de l'Angers SCO, Mohamed Toubache-Ter, il s'agirait des Girondins de Bordeaux. Le club dirigé par David Guion va perdre de nombreux éléments y compris dans le secteur offensif. L'apport d'un joueur comme Bahoken pourrait permettre aux Aquitains de mieux préparer la prochaine saison.

D'autant que les Girondins n'auront pas d'indemnité de transfert à payer, un détail qui arrange énormément le club au scapulaire, en proie à de gros soucis financiers en ce moment. La dernière lanterne rouge de Ligue 1 n'a pas encore enregistré le moindre renfort, et si elle devrait officialiser la venue du défenseur Yoann Barbet dans les prochains jours, aucun renfort offensif n'est encore à signaler. Indésirable à Angers, Stéphane Bahoken pourrait retrouver une place de titulaire indiscutable à Bordeaux, qui cherche à se reconstruire en vue d'une remontée rapide dans l'élite.

Angers SCO Mercato : L'attaque du SCO va changer de visage

L'attaque du club angevin devrait totalement changer de visage à la rentrée. Tout d'abord, la pépite Mohamed Ali-Cho (18 ans) est très convoitée par l'Olympique de Marseille mais aussi par le Betis Séville. Le jeune espoir français ne devrait pas rester en Anjou malgré 32 matches disputés en Ligue 1 (pour 4 buts et une passe décisive). Ensuite, Stéphane Bahoken ne continuera pas non plus à Angers malgré le fait qu'il ait été le deuxième attaquant le plus utilisé par le SCO cette saison (30 matches pour 3 buts et une passe décisive). Enfin, le milieu offensif Sofiane Boufal intéresse la Liga (Celta Vigo, Betis Séville) mais il a été jugé intransférable par la direction du club.

Plus que l'attaque, c'est le club tout entier qui pourrait changer la saison prochaine. En effet, une vente est en cours au SCO, qui pourrait passer sous pavillon américain d'ici quelques semaines. Le président Saïd Chabane a annoncé la nouvelle mi-mai, déclarant être dans des discussions avancées avec le groupe d'investisseurs américains GFC en vue d'une passation de pouvoir. Aucun doute, l'Angers SCO va être l'un des clubs à suivre durant ce mercato estival.