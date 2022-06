OL Mercato : Vente, Lyon bientôt sous pavillon américain ?

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 19:15

OL Mercato : Aulas aurait trouvé le nouvel actionnaire de l’Olympique Lyonnais, annoncé en mai. Il s’agirait d’un investisseur américain connu.

OL Mercato : Foster Gillett bien parti pour reprendre Lyon

Jean-Michel Auas avait annoncé l’ouverture de l’actionnariat de l’ OL à de nouveaux investisseurs. Il a indiqué également que les prétendants se bousculaient aux portes du club rhodanien. « Il y aura l’arrivée de gens qui vont nous aider économiquement. Il faut avoir les moyens de nos ambitions. […] Il y a plus de demandeurs que de places », avait-il lâché en conférence de presse en mai dernier.

Ce mercredi, L'Équipe a révélé le nom de l’américain Foster Gillett. Ce dernier est le fils de George Gillett, ancien propriétaire de Liverpool FC. À en croire la source, « l’homme d'affaires de 45 ans est arrivé en France il y a plusieurs jours, afin de négocier directement avec Jean-Michel Aulas, avec qui il s'est mis d'accord dans la semaine ». Foster Gillett « serait le mieux placé pour devenir l'actionnaire majoritaire » de l’Olympique Lyonnais. Toutefois, le président des Gones serait d’abord avec le nouvel actionnaire pour rester aux commandes. « Jean-Michel Aulas, qui a négocié une gouvernance, devrait rester président encore quelques années », a indiqué le quotidien sportif. Rappelons que le dirigeant de 73 ans avait laissé entendre qu’il « va rester » à la présidence de l' OL même avec des nouveaux associés.

OL Mercato : Une offre estimée à près de 600 000 €

Il faut indiquer que Pathé et IDG Capital ont décidé de céder leurs parts (environ 20 % chacun). Et depuis leur annonce, il y a trois mois, plusieurs investisseurs se sont manifestés, notamment quatre projets américains, dont celui de John Textor (56 ans). Mais d’après le média, l’offre de Foster Gillett, proche de 600 000 euros, a finalement éteint les premières. Le milliardaire américain « rachèterait ainsi les parts de Pathé et IDG (pour plus de 300 M€), mais également une partie de celles d'Aulas (qui est de 28 % actuellement) ». Cela, en plus d’une augmentation immédiate de capital (près de 100 M€). Grâce à cet investissement, Gillett fils deviendrait, tout seul, l’actionnaire majoritaire de l’ OL.