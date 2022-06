OM Mercato : Marseille proche de signer un nouveau gardien de but

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2022 à 11:49

OM Mercato : Alors que le doute plane sur l’avenir de Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir un troisième gardien de but.

OM Mercato : Un troisième gardien de but arrive sous peu à Marseille

Il y aura du mouvement dans les cages de l’Olympique de Marseille. Lors du dernier mercato estival, la direction de l’ OM n’avait pas hésité à s’attacher les services d’un nouveau gardien de but en la personne de Pau Lopez. Et la recrue espagnole n’a pas tardé à s’imposer dans les buts phocéens au détriment de Steve Mandanda, qui a perdu son statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli. Pour la saison à venir, la direction de l’ OM compte renforcer ce secteur de jeu.

Selon les dernières informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais sont déjà parvenus à mettre la main sur un troisième gardien de but, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Ce dernier devrait donc débarquer sous peu à Marseille. Son arrivée devrait également contraindre l’ OM à céder l’un de ses portiers. Reste à savoir qui sera le sacrifié. Un nom est déjà évoqué dans la presse.

OM Mercato : La place de Steve Mandanda menacée ?

Il faut reconnaître que Steve Mandanda broie du noir à Marseille depuis l’arrivée de Pau Lopez. En manque de temps de jeu, le portier expérimenté pourrait aller voir ailleurs dès cet été, d’autant plus que le Stade Rennais et l’OGC Nice seraient ravis de l’accueillir. Seulement, son départ reste inenvisageable pour la direction du club. Le président marseillais, Pablo Longoria, n’a pas l’intention de céder El Fenomeno. Néanmoins, un autre portier de l’ OM devrait prendre la porte, il s'agit de Simon Ngapandouetnbu.

Barré par la rude concurrence de Pau Lopez et de Steve Mandanda, le joueur de 19 ans n’a disputé aucun match de Ligue 1 cette saison. Peu utilisé à Marseille, il compte aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Son agent révélait récemment que Ngapandouetnbu devrait s’engager avec un club de Ligue 2. Ainsi, son prochain départ explique mieux l’arrivée d’un troisième gardien de but à l' OM.