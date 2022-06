PSG Mercato : Lens, Arnaud Kalimuendo a tranché pour son avenir

Publié par ALEXIS le 10 juin 2022 à 01:19

RC Lens Mercato : Après deux saisons satisfaisantes au RCL, Arnaud Kalimuendo est retourné au PSG. Il a lâché un nouvel indice sur son avenir.

RC Lens Mercato : Kalimuendo n'écarte pas de rester au PSG

Dans un entretien avec So Foot, Arnaud Kalimuendo a fait le point sur son avenir au Paris Saint-Germain, après deux saisons réussies au RC Lens, sous la forme d’un prêt. Alors que le Racing Club cherche à le transférer définitivement, l’attaquant de 20 ans n’écarte pas la possibilité de rester à Paris, en espérant s’y imposer. « Oui, je le crois (pouvoir jouer un rôle au PSG, ndlr). Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire », a-t-il déclaré dans son interview avec le média. « J’ai fait mes deux saisons au RC Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi », a indiqué le jeune avant-centre.

Auteur de 12 buts en 32 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière, Arnaud Kalimuendo a été le meilleur buteur des Lensois. Formé au PSG, il y est sous contrat dans la capitale jusqu’en juin 2024. Grâce à ses performances lors de deux saisons sous le maillot des Sang et Or, l’international Espoir Français (10 buts, 4 passes décisives) a attiré l’attention d’autres clubs de Ligue 1 sur lui. En plus du RC Lens, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’OGC Nice sont séduits par son profil. Et le Paris SG est attentif à la situation de sa pépite, dont la valeur marchande ne cesse de grimper. Elle est estimée à 18 M€ en ce moment.

Arnaud Kalimuendo évoque la trajectoire de Moussa Diaby

Arnaud Kalimuendo a pris l’exemple de trajectoire de l’un des ainés formés aussi à Paris : Moussa Diaby (23 ans). Ce dernier évolue au Bayer Leverkusen et est international Tricolore (6 sélections). « C’est sa propre histoire ! C’est sûr que ça change d’aller voir ailleurs, comme à Lens pour moi. Cela oblige à prendre en maturité plus rapidement. On a grandi au même endroit, avec les mêmes personnes, près de nos familles… En se retrouvant plus loin, on devient plus indépendants, et ça demande d’aller chercher ce qu’on désire. De mon côté, je me savais prêt à faire certains sacrifices, et ça m’a fait du bien de voir autre chose », a-t-il expliqué.