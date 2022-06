OM Mercato : Le prix baisse pour Yerry Mina, Marseille s’active !

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2022 à 23:49

OM Mercato : Annoncé dans le viseur de Marseille, Yerry Mina voit la porte s’ouvrir. Everton réclamerait moins d’argent pour son transfert.

OM Mercato : Everton ouvre la porte pour Yerry Mina

L’Olympique de Marseille compte renforcer sa charnière défensive cet été. Et pour cause, William Saliba a très peu de chances de poursuivre son aventure à l’ OM. Prêté sans option d’achat, le néo-tricolore s’apprête à retourner à Arsenal. Son futur départ obligera donc la direction marseillaise à attirer un nouveau renfort défensif cet été afin de le remplacer. D’ailleurs, les recruteurs phocéens explorent plusieurs pistes défensives en coulisse. Et le nom de Yerry Mina, déjà sorti dans la presse la semaine dernière, commence à prendre de l'ampleur dans la cité phocéenne.

L’international colombien sort d’une saison décevante à Everton, où il n’a disputé que 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Très peu utilisé par l’entraîneur Frank Lampard, Yerry Mina n’exclut pas un départ des Toffees dès cet été. Il a même récemment lancé un énorme appel du pied à Marseille. Après un passage en Liga puis en Premier League, l’ancien joueur serait ravi de découvrir la Ligue 1. Et de son côté, Everton ne ferme pas la porte pour son départ.

OM Mercato : C’est 15 millions d’euros pour Yerry Mina

Yerry Mina est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la Mersey. Les dirigeants britanniques voudraient donc le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Et si la somme de 20 millions d’euros était évoquée pour son transfert, selon le journaliste Ekrem Konur, Everton aurait baissé son prix et attendrait maintenant environ 15 millions d’euros pour acter le départ de Yerry Mina. Ce montant semble plus ou moins conséquent par les finances de l’ OM qui sont dans le rouge. Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille passera à l’offensive dans ce dossier. Affaire à suivre…