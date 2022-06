Bordeaux Mercato : OM, Sékou Mara agite de grands clubs

Publié par ALEXIS le 10 juin 2022 à 22:34

Bordeaux Mercato : Il n’est certes pas officiellement sur le marché des transferts, Sékou Mara est très convoité. Il affole de grands clubs, l’OM y compris.

Bordeaux Mercato : Sékou Mara reste attentif aux probables offres

L’ OM s’est clairement positionné pour arracher Sékou Mara à Bordeaux, après la relégation du club au scapulaire en Ligue 2. Toujours en Ligue 1, le FC Nantes, le LOSC ou encore le Montpellier HSC sont intéressés par les services de la pépite du FCGB. Répondant au journaliste sur les nombreux intérêts qu’il suscite en Ligue 1, l’attaquant des Girondins a garder la tête sur les épaules. Il ne s’est pas enflammé devant le nombre croissant de clubs qui ont coché son nom sur leur calepin. « Je suis sous contrat avec Bordeaux (jusqu'en 2025, ndlr) pour le moment », a-t-il rappelé.

Néanmoins, Sekou Mara garde une oreille attentive aux probables offres qui vont arriver sur la table de la direction bordelaise et aussi chez ses agents. « On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je vais continuer à bosser, tout donner sur le terrain et on verra ce que l’avenir me donne », a-t-il lâché ensuite, après la demi-finale du tournoi de Toulon.

De grands clubs, dont City, supervisent la pépite du FCGB

Outre les clubs de Ligue 1, notamment l' OM, de grosses écuries européennes se sont positionnées pour recruter le prolifique avant-centre de Bordeaux. D’après les informations de Foot Mercato, des recruteurs de Manchester City, du Werder de Brême, du SC Fribourg et du Borussia Mönchengladbach, à la suite de ceux de l’Olympique de Marseille, ont supervisé Sekou Mara lors du tournoi Maurice Revello. Auteur de 5 buts, le joueur de 19 ans brille avec l’équipe de France U20, qualifiée pour la finale du tournoi, face au Vénézuéla, dimanche prochain.

Une finale que le décisif attaquant de Bordeaux mettra sans doute à profit pour achever de convaincre ses courtisans, avant d’aller en vacances. Pour l’heure, il n’y a aucun doute, le jeune et prometteur joueur affole les recruteurs. Notons que Bordeaux exige 10 M€ au moins pour ouvrir les négociations pour Sékou Mara.