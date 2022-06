OL Mercato : Un protégé Aulas poussé vers la porte de sortie !

Publié par ALEXIS le 10 juin 2022 à 23:04

OL Mercato : Après 6 saisons en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie. Ses services auraient été proposés à l’AS Rome.

OL Mercato : Prétendants, valeur... Aouar en chute libre

Houssem Aouar, milieu de terrain de l' OL, a été courtisé un temps par de grands clubs d’Europe, dont Manchester City de Pep Guardiola. Le Real Madrid, la Juventus ou encore Arsenal étaient tous sur les rangs pour le recruter, mais il avait été bloqué par Jean-Michel Aulas, suite au transfert de Nabil Ferkir. Le président de l’Olympique Lyonnais espérait faire une bonne affaire au moment opportun. Il avait même une destination privilégiée pour transférer le joueur formé à l’ OL. « J’aimerais voir Houssem Aouar à la Juventus à l’avenir […]. Un jour ou l’autre je ferais un transfert avec mon ami Andrea Agnelli (président de la Juve) », avait déclaré Jean-Michel Aulas, en février 2020.

Il était même allé plus loin en repoussant une offre des Gunners estimée à 30 M€. « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (80 M€, ndlr), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 M€ », avait-il lâché. Mais des facteurs imprévus sont venus compliquer la situation du meneur de jeu de 24 ans. Il y a eu la pandémie de covid-19, mais aussi des blessures qui ont freiné la progression du N°8 de l’ OL. Pire, sa valeur marchande, estimée à 55 M€ en mars 2020, a chuté jusqu’à 25 M€. Et les prestigieux clubs qui le convoitaient se sont retirés les uns après les autres. Face à la réalité, Jean-Michel Aulas a revu ses exigences à la baisse pour son protégé.

Houssem Aouar proposé à l'AS Rome ?

Alors que le mercato estival 2022 est ouvert officiellement, vendredi, le quotidien italien Il Tempo apprend que les services de Houssem Aouar ont été proposés à l’AS Rome de José Mourinho. À un an de la fin de son contrat à l’ OL, le natif de Lyon devrait faire objet d’un transfert cet été, sinon il partirait librement le 30 juin 2023. Ce qui serait une grosse perte pour Jean-Michel Aulas. Notons que les Gones aussi gardent un oeil sur Jordan Veretout de La Louve.