PSG Mercato : Mauro Icardi s’en va, un serial buteur se rapproche

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 05:26

PSG Mercato : Sauf improbable revirement, Mauro Icardi devrait quitter le Paris SG cet été. Pour sa succession, Leonardo se rapprocherait d’un serial buteur.

PSG Mercato : Mauro Icardi out, Darwin Nunez in ?

Transféré définitivement en juillet 2020 contre un chèque de 50 millions d’euros, Mauricio Icardi s’est finalement avéré être un gros flop. Auteur de 5 buts en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 29 ans ne devrait pas s’éterniser dans la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international argentin devrait changer d’air cet été. Disposant d’une bonne côte en Italie, l’ancien avant-centre de l’Inter Milan pourrait retourner en Serie A. Pour sa succession, le Paris SG s’intéresserait à la révélation du Benfica Lisbonne, Darwin Nunez.

Avec 34 buts et 4 passes décisives en 41 matches, l'attaquant uruguayen de 22 ans fait partie des avants-centres les plus courtisés du moment. Le Paris Saint-Germain serait même prêt à casser sa tirelire pour attirer le jeune compatriote du meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu, Edinson Cavani. Également pisté par d’autres clubs européens, notamment anglais, Darwin Nunez aurait une claire idée de son futur club.

PSG Mercato : Nunez recale deux clubs anglais pour Paris ?

Cité comme l'un des potentiels attaquants qui pourraient venir renforcer l’équipe du Paris Saint-Germain cet été, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé ou Mauro Icardi, Darwin Nunez devrait quitter le Benfica Lisbonne cet été contre un énorme chèque. Évalué entre 70 et 80 millions d’euros par ses dirigeants, le natif d’Artigas voudrait rejoindre un club qui lui donne l’occasion de disputer régulièrement la Ligue des Champions.

En ce sens, RMC Sport assure que Nunez aurait repoussé les avances de Newcastle et de Manchester United qui étaient prêts à se positionner et à faire une offre. Une information qui donne ainsi un champ libre pour le Paris SG qui serait prêt à payer ce qu’il faut pour conclure le transfert.

Affaire à suivre donc…