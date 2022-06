LOSC Mercato : Indice de taille sur le remplaçant de Gourvennec

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 01:00

LOSC Mercato : Olivier Létang aurait tranché pour la succession de Jocelyn Gourvennec. Paulo Fonseca devrait débarquer à Lille.

LOSC mercato : Paulo Fonseca en route pour Lille

Une saison et il s’en va. Ainsi pourrait se résumer la pige de Jocelyn Gourvennec au Lille SC. Arrivé pour remplacer Christophe Galtier après le titre de champion de France, le technicien de 50 ans n’a pas réussi à confirmer ses débuts réussis avec le LOSC. L’ancien coach de Guingamp avait entamé son aventure dans le Nord par une victoire lors du Trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. Mais la suite a été plus laborieuse pour les Dogues. Lesquels ont terminé à la 10e place du championnat. Privé de Coupe d’Europe la saison prochain, Lille attend un nouvel entraîneur pour démarrer un nouveau cycle. Comme annoncé Fabrizio Romano, Paulo Fonseca sera le prochain coach lillois. RMC Sport vient de dévoiler un important détail sur le futur contrat du Portugais.

La durée du contrat de Fonseca à Lille dévoilée

La source assure que le choix de Paulo Fonseca a été entériné par Olivier Létang. Le président du Lille OSC serait séduit par le profil de l’ancien coach de la Roma, libre depuis son éviction et l’arrivée de José Mourinho l’été dernier. Si Fabrizio Romano révélait que des derniers détails restaient à régler, RMC assure que le tacticien portugais devrait s’engager pour deux saisons avec le LOSC. Reste plus que maintenant à attendre l’officialisation de son arrivée. Laquelle devrait suivre l’annonce du limogeage de Jocelyn Gourvennec, à qu’il reste encore un an de contrat avec le club nordiste.

En cas de signature à Lille, Paulo Foncesca connaîtrait son troisième championnat étranger. Après s’être fait un nom au Portugal, le technicien a effectué une pige en Ukraine du côté du Shakhtar Donetsk avant de poser ses valises en Italie à la Roma.