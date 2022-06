OM Mercato : Le Real lâche un communiqué officiel pour Marcelo !

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2022 à 15:29

OM Mercato : En fin de contrat le 30 juin, Marcelo est ciblé par l’OM. Ce dimanche, le Real Madrid a pondu un communiqué pour son défenseur brésilien.

OM Mercato : Le Real Madrid annonce le départ de Marcelo

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Real Madrid a annoncé officiellement le départ de Marcelo. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le capitaine de l’équipe de Carlo Ancelotti ne prolongera pas son aventure. Arrivé en janvier 2007 en provenance de Fluminense contre un chèque de 6,5 millions d’euros, le latéral gauche brésilien quitte ainsi la capitale espagnole après quinze ans de bons et loyaux services chez les Merengues. Le club espagnol rendra hommage au joueur de 34 ans le lundi à 13h lors d'une cérémonie qui se déroulera à la Ciudad Real Madrid, en présence du président Florentino Pérez.

« Le Real Madrid C. F. communique que demain lundi 13 juin à partir de 13h, se tiendra à la Ciudad Real Madrid un événement institutionnel d'hommage et d'adieux à notre capitaine Marcelo, avec la présence de notre président Florentino Pérez. Dans la foulée de cet événement, Marcelo comparaîtra devant les médias dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid », a écrit le champion d’Europe sur son site internet. Désormais libre de rejoindre le club de son choix, Marcelo serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille, même si l’affaire est loin d’être une partie de plaisir pour Pablo Longoria et les siens.

OM Mercato : Quel avenir pour Marcelo après le Real Madrid ?

Alors que William Saliba et Boubacar Kamara ont quitté le club à l’issue de la saison, l’Olympique de Marseille, qui cherche du renfort pour l’exercice 2022-2023, serait intéressé par Marcelo. Après 15 ans passés à Madrid, l’expérimenté international Brésil s’apprête à quitter le Real et Pablo Longoria voudrait en profiter pour le convaincre de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Mais selon les derniers renseignements recueillis par Marca, le latéral gauche du Real Madrid serait plus intéressé par la Turquie. Marcelo aurait notamment reçu des offres venant des Émirats arabes unis, du Qatar et de Turquie. Les offres turques intéresseraient particulièrement le coéquipier de Karim Benzema. Toutefois, le compatriote de Neymar n’aurait pas encore pris de décision définitive concernant la suite de sa carrière, mais l’OM aurait très peu de chance de le convaincre de venir en Ligue 1.