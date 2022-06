PSG Mercato : La première grosse signature de Campos se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 10:20

PSG Mercato : Fraîchement intronisé comme Conseiller Football au Paris SG, Luis Campos s’active déjà sur le marché avec un premier transfert en perspective.

PSG Mercato : Luis Campos accélère pour un attaquant italien

Luis Campos ne veut pas rater son premier mercato à la tête du Paris Saint-Germain. Après un premier diagnostic rapide de l’effectif de Mauricio Pochettino, le successeur de Leonardo a pris la résolution de renforcer la défense, le milieu et l’attaque. Pour le dernier poste cité, le dirigeant portugais aurait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca. Auteur de 16 buts et 1 passe décisive en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 23 ans brille à Sassuolo et avec la Squadra Azzurra.

D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Luis Campos a déjà rencontré ses représentants et les négociations se poursuivent pour le compatriote de Marco Verratti. À Paris, Gianluca Scamacca viendrait pour remplacer Mauro Icardi dont Campos veut se séparer cet été. Même s’il n’est pas encore question d’un accord pour le moment, le Paris SG serait prêt à mettre un chèque de 40 millions d’euros sur la table afin de boucler rapidement ce dossier. Conscient qu’il lui sera difficile de résister longtemps au club français, Sassuolo aurait déjà activé la succession de son numéro 91.

PSG Mercato : Sassuolo a trouvé le successeur de Gianluca Scamacca

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Sky Sport, Sassuolo tiendrait le remplaçant de Gianluca Scamacca. Le média italien explique notamment que les dirigeants de Neroverdi auraient trouvé un accord avec le buteur de Penarol (Uruguay), Agustin Alvarez. À la recherche d’un nouvel attaquant pour pallier le prochain départ de Scamacca, Sassuolo aurait conclu l’opération pour un montant de 12 millions d’euros.

Également pisté par le Bayer Leverkusen et Southampton, l’international de 21 ans devrait arriver en Italie la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer son contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026. Avec l’arrivée d’Agustin Alvarez, la voie est désormais toute dégagée pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain sur le chemin menant à Gianluca Scamacca. Mais il faudra toutefois se débarrasser d’abord de la concurrence de l’AC Milan.