AJ Auxerre Mercato : Un attaquant d'Angers SCO visé par le promu

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 10:48

AJ Auxerre Mercato : Promu en Ligue 1, l’AJA souhaite s’attacher les services d’un attaquant en fin de contrat à l'Angers SCO.

AJ Auxerre Mercato : Stéphane Bahoken convoité par l'AJA

L’ AJ Auxerre a fait son retour en Ligue 1, le 29 mai dernier, après sa victoire sur l’ ASSE aux tirs au but. Le club promu cherche des joueurs aguerris à la Ligue 1 et au haut niveau pour se renforcer. L’objectif de l’AJA est clair, le club de l'Yonne souhaite se maintenir dans l’élite à l’issue de la saison 2022-2023, surtout que 4 clubs descendront directement en Ligue 2.

Pour ce faire, les recruteurs auxerrois ont coché le nom de Stéphane Bahoken (30 ans), en fin de contrat à l'Angers SCO. D’après les informations de L’Équipe, il « a été sollicité par l' AJ Auxerre » en vue d’une signature. Mais le promu n’est pas seul sur la piste menant vers l'international camerounais (22 sélections, 4 buts).

AJ Auxerre Mercato : L'attaquant camerounais a des touches au Qatar

Le journal 20 Minutes a révélé, il y a quelques jours, que le joueur intéresse aussi les Girondins de Bordeaux relégués en Ligue 2. Stéphane Bahoken a également des prétendants dans le Golfe Persique. Le quotidien sportif évoque en effet l’intérêt de plusieurs clubs au Qatar, sans plus de précision sur leur identité.

Face à ces nombreux prétendants, l’avant-centre « est en réflexion et veut prendre son temps », d’après la source. Notons que Stéphane Bahoken sort d’une saison catastrophique. Sur le plan statistique, il a marqué seulement 3 buts et délivré une passe décisive en 29 matches de Ligue 1 disputés. De ce fait, des questions se posent sur sa forme actuelle. En tout état de cause, il devra faire une grosse préparation estivale, afin de se mettre à niveau, car il n'a joué que des bouts de matchs la saison dernière, avec seulement 12 titularisations à son actif.