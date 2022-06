OM Mercato : Marseille fonce sur un cadre de l'OGC Nice !

Publié par Timothée Jean le 14 juin 2022 à 11:30

OM Mercato : Alors que Mohamed-Ali Cho se rapproche de l’Espagne, l’Olympique de Marseille a déniché un autre joueur pour renforcer son attaque.

OM Mercato : Marseille a un plan B en cas d'échec pour Mohamed-Ali Cho

Cet été, l’Olympique de Marseille semble déterminé à renforcer son secteur offensif. Alors que l’incertitude plane sur l’avenir d’Arkadiusz Milik et Bamba Dieng, la direction de l’ OM a pris les devants afin de faire venir un nouvel attaquant le plus rapidement possible. Et la piste prioritaire des dirigeants phocéens mènerait actuellement à Mohamed-Ali Cho. À une année de la fin de son contrat avec l'Angers SCO, l’international espoir tricolore est en discussions depuis plusieurs semaines maintenant avec la direction de l’ OM. Au point où son arrivée sur la Canebière paraissait en très bonne voie.

Les deux écuries se rapprochaient d’un accord pour son transfert à hauteur de 12 millions d’euros. Mais la donne a changé ces derniers jours avec l’intrusion fracassante de la Real Sociedad qui a tout chamboulé dans ce dossier. À présent, c’est bien le club espagnol qui semble en pole position pour s’offrir les services de Mohamed-Ali Cho. Conscient de cette menace, l’ OM a alors activé un plan B du côté de l’OGC Nice.

OM Mercato : Marseille fonce sur Justin Kluivert

D'après les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille aurait fait de Justin Kluivert sa nouvelle priorité en attaque en cas d'échec dans le dossier Mohamed-Ali Cho. Ce n'est pas une surprise, puisque le club phocéen avait déjà pisté l’attaquant néerlandais l’été dernier, sans succès. Après une première tentative manquée, l’ OM compte revenir à la charge pour sa signature avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci.

Justin Kluivert sort d’une saison correcte à l’OGC Nice, qui peine jusqu’ici à lever son option d’achat. Si rien n’est fait, le joueur de 23 ans retournera à l’AS Rome, qui espère le vendre dès cet été. L’ OM serait ainsi en embuscade sur cette piste, attendant le bon moment pour passer à l’offensive. Un autre club de Ligue 1, l’AS Monaco, serait également sur ses traces. Autant dire que les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées pour l’avenir de Justin Kluivert.