Stade Rennais Mercato : Le SRFC et Naples visent un taulier coréen !

Publié par Thomas le 15 juin 2022 à 14:47

Stade Rennais Mercato : Avec le départ de Nayef Aguerd à West Ham, le SRFC cherche à recruter en défense et aurait transmis une offre pour un joueur coréen.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC à la lutte avec Naples pour un défenseur

Les lignes devraient bientôt bouger au Stade Rennais. Plutôt discret depuis l’ouverture du marché des transferts, le club breton va prochainement recruter à des secteurs clés. Avec les nombreux départs annoncés cet été, les Rouge et Noir ciblent plusieurs pointures partout en Europe pour poursuivre sur la même lancée que la saison précédente.

Poste le plus amoindri à Rennes, la défense centrale devrait ainsi connaître du mouvement, notamment après l’officialisation du transfert de Nayef Aguerd à West Ham. L’international marocain a passé sa visite médicale ce mardi et s’apprête à parapher son contrat à Londres, pour un transfert estimé aux alentours des 25 millions d’euros. Une belle somme pour le SRFC qui peut désormais se focaliser sur des arrivées en défense. Et justement, une première grosse offre aurait été transmise à un club turc.

D’après les informations du journaliste Sercan Hamzaoglu, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Kim Min Jae, patron de la défense du Fenerbahçe. Sous contrat jusqu’en 2025 dans le club stambouliote, l’international sud-coréen souhaite partir cet été et se cherche un nouveau challenge dans un grand championnat. Les Rouge et Noir feraient partie des candidats les plus " sérieux " au joueur de 25 ans aux côtés d'Everton ou du SSC Naples. Les dirigeants du Fenerbahçe ne s’opposeraient pas à un départ de leur taulier en cas d’offre proche des 18 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

SRFC Mercato : D’autres pistes chaudes en défense à Rennes

Le SRFC devrait se montrer ambitieux pour renforcer son arrière-garde cet été. En plus de Kim Min Jae, Florian Maurice a coché le nom de plusieurs pointures de notre championnat. Si Wout Faes est toujours en négociations avancées avec le board rennais, d’autres joueurs de grand calibre sont ciblés, comme le Parisien Abdou Dialloou le Strasbourgeois Alexander Djiku. Ce dernier aurait même choisi de rejoindre le Stade Rennais au détriment du FC Séville, qui le piste depuis de longs mois.