ASSE Mercato : Vente, Blitzer passe à l'offensive à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 15 juin 2022 à 23:17

ASSE Mercato : La vente du club a connu une avancée, mercredi, avec la présence effective d’une délégation d’investisseurs américains à Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Des émissaires de Blitzer débarquent à Saint-Étienne

Candidat au rachat de l’ ASSE, David Blitzer est passé à une autre étape du processus de vente du club ligérien. En marge des négociations avec les deux propriétaires : Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, le milliardaire américain a dépêché ses représentants à Saint-Étienne comme l’a révélé Le Progrès. L’information est confirmée par L’Équipe, qui précise que l’homme d’affaires de 52 ans n’a pas fait le déplacement dans le Forez, mais ses émissaires sont bel et bien arrivés à Saint-Étienne, mercredi. « En l'absence de David Blitzer, ses représentants vont visiter les installations du centre d'entraînement et de vie de l'AS Saint-Étienne, mais aussi le stade Geoffroy-Guichard et le Musée des Verts », a informé le journal.

La vente de l’ ASSE est donc bien en marche. Déjà propriétaire de plusieurs clubs : Crystal Palace (Premier League), FC Augsbourg (Bundesliga), les Devils du New Jersey (hockey sur glace) ou encore des Philadelphia 76ers (Basket-ball), l’Américain originaire du New Jersey se montre plus que jamais intéressé par l’acquisition des Verts, malgré leur relégation en Ligue 2. « Les motivations de l'Américain David Blitzer semblent toutefois plus fermes que celle du Russe Sergueï Lomakin », a souligné le quotidien sportif.

Des représentants de Lomakin avaient aussi visité les installations de l'ASSE

Le média a d'ailleurs rappelé la visite des envoyés de Lomakin à Saint-Étienne en 2021 : « Des représentants du milliardaire russe, dont l'ancien défenseur de l'Espagne et du Real Madrid Michel Salgado, avaient déjà effectué pareille visite en marge du match à domicile contre le PSG (1-3), le dimanche 28 novembre 2021 ». Pour rappel, Sergueï Lomakin était intéressé, un temps, par le rachat de l’ ASSE, mais il n’était pas allé au bout de son intérêt.