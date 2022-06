RC Lens Mercato : Le SC Bastia vise un joli coup au RCL !

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 12:36

RC Lens Mercato : En manque de temps de jeu, sous les ordres de Franck Haise, un jeune joueur du RCL devrait rejoindre le SC Bastia en Ligue 2.

RC Lens Mercato : Ibrahima Baldé vers un prêt au SC Bastia

Privé de temps de jeu au RC Lens, Ibrahima Baldé pourrait aller voir ailleurs cet été, afin de se donner les moyens de jouer plus régulièrement. Franck Haise ne compte pas sur lui et il n’a joué que 4 bouts de matchs en Ligue 1 et 3 brèves apparitions en coupe de France (65 minutes de jeu cumulées avec l’équipe professionnelle).

D’après les informations de Corse Matin, l’attaquant de 19 ans devrait être prêté par le RCL au SC Bastia, pour une saison. L’objectif du club Nordiste étant de permettre à son jeune joueur de progresser et de s’aguerrir en Ligue 2, sous les couleurs du club corse. Arrivé à la Gaillette en 2018 en provenance du Red Star, Ibrahima Baldé avait signé son premier contrat professionnel au RC Lens en juillet 2021. Il est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2024.

RC Lens Mercato : Baldé barré par la concurrence au RCL

Le Franco-Sénégalais a en effet été testé par Franck Haise pour voir s’il pouvait être une solution en interne pour remplacer Arnaud Kalimuendo, dont le transfert définitif du PSG n'est pas du tout gagné. Mais il n’a pas été convaincant lors de ses entrées en jeu, tant en championnat qu’en coupe de France.

En plus de l’avant-centre du Paris Saint-Germain, premier choix offensif de Franck Haise, qui peut encore revenir au Racing Club de Lens, le coach fait également confiance à Ignatius Ganago en pointe de l’attaque. Il a également d’autres choix offensifs avec les polyvalents Florian Sotoca, Corentin Jean ou encore Wesley Saïd. Ibrahima Baldé est donc confronté à une forte concurrence en attaque au sein de son club formateur.