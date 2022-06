Stade Rennais Mercato : Le SRFC piste un crack de Ligue 1

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 18:40

Stade Rennais Mercato : Avec le départ acté du défenseur Hamari Traoré, le SRFC multiplie ses pistes et ciblerait un joueur du FC Metz.

SRFC Mercato : La succession de Traoré se prépare

Après Jonas Martin, non conservé par Florian Maurice, et Nayef Aguerd, sur le point de rejoindre West Ham en Premier League, le Stade Rennais va prochainement acter le départ d’un autre de ses cadres. Auteur de performances remarquées cette saison chez les Rouge et Noir, le capitaine Hamari Traoré est en instance de départ, après cinq années passées en Bretagne. L’international malien dispose de plusieurs offres à l’étranger dont notamment des intérêts de la part de Francfort et Dortmund. D’après Mohamed Toubache-Ter, le joueur de 30 ans prend le temps de la réflexion concernant son futur club, lui qui, selon la source, " a l’embarras du choix " pour choisir sa prochaine destination.

Pour le remplacer, le SRFC aurait établi une liste de latéraux, où figure notamment le nom d’un cadre du FC Metz. Comme le révèle Santi Aouna ce jeudi, le Stade Rennais aurait approché l’entourage de Fabien Centonze en vue d’un transfert cet été. Le latéral droit messin, sous contrat jusqu’en 2024, ne manque pas de prétendants en Ligue 1, puisque l’OGC Nice serait également sur les rangs. En Allemagne, Schalke 04 suivrait l’ancien joueur du RC Lens.

Récemment relégué en Ligue 2, le FC Metz ne pourra pas freiner son défenseur, qui souhaite à tout prix retrouver l’élite la saison prochaine. D’après la source, les Grenats demanderaient une somme aux alentours des 3 millions d’euros pour laisser filer leur star. Blessé depuis le début d’année, Centonze aura tout de même inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive lors de la première partie de saison.

SRFC Mercato : Jonathan Clauss également suivi par Florian Maurice

Le piston droit du FC Metz n’est pas le seul joueur ciblé par la cellule de recrutement du SRFC. Pour remplacer Hamari Traoré, les Rouge et Noir aimerait recruter le tonitruant Jonathan Clauss. Auteur d’une saison XXL avec le RC Lens, l’international français attire beaucoup de monde en France. En plus du Stade Rennais, l’ OM, l' OL et le PSG sont venus aux renseignements pour le piston droit lensois. Face à cette lourde concurrence, le Stade Rennais pourrait se rabattre sur Centonze, qui représenterait une alternative à moindre coût pour le côté droit de la défense.