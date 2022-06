ASSE Mercato : La première décision d’un chouchou de Puel dévoilée

Publié par ALEXIS le 18 juin 2022 à 15:10

ASSE Mercato : La relégation de Saint-Étienne fait forcément réfléchir les Stéphanois. Un protégé de Puel réfléchi justement à la décision sur son avenir.

ASSE Mercato : Aouchiche n’a pas décidé de partir pour le moment

Recrue estivale 2020 de Claude Puel, Adil Aouchiche est en pleine réflexion sur son avenir à l' ASSE. Il est certes sous contrat jusqu’en juin 2023, mais la relégation des Verts en division inférieure a changé la donne. Va-t-il décider d’aller au bout de son contrat et jouer en Ligue 2 avec l’AS Saint-Étienne la saison prochaine ou aller voir ailleurs cet été ? La réponse du milieu offensif n’est pas encore tombée, mais Mohamed Toubache-Ter dévoile l’intention de ce dernier. L’Insider croit savoir « qu’Adil Aouchiche n’a pas fait part de son envie de partir, pour le moment ». Le jeune joueur « est l’un des rares Stéphanois à ne pas s’être positionné… préférant attendre la reprise » selon les explications de la source.

Adil Aouchiche en difficulté la saison dernière

Le milieu offensif de 20 ans est arrivé à l’ ASSE librement en provenance du PSG, son club formateur. Il a signé un contrat de 3 saisons avec le club ligérien, alors entrainé par Claude Puel. Justement, c’est ce dernier qui avait convaincu Adil Aouchiche de rejoindre les Verts, alors que le Paris Saint-Germain lui avait proposé un premier contrat professionnel dans la capitale. Il avait finalement été rassuré par le technicien castrais sur son temps de jeu, mais aussi convaincu par le projet sportif de ce dernier à Saint-Étienne.

Ainsi, Adil Aouchiche avait pris part à 33 matchs (21 fois titulaires) en Ligue 1, lors de sa première saison, pour 2 buts et 5 passes décisives. La saison dernière a été plus compliquée pour le N°17 de l’ ASSE, avec le limogeage de Puel en décembre 2021. Il a été titulaire seulement 11 fois, en 35 apparitions en L1, pour 4 passes décisives et aucun but.