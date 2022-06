OM Mercato : Marseille tient une belle ouverture pour un milieu !

Publié par Timothée Jean le 21 juin 2022 à 12:36

OM Mercato : Le club phocéen tient une belle ouverture dans le dossier Francis Coquelin. Le milieu de terrain n’exclut pas une arrivée à l’OM.

OM Mercato : Francis Coquelin ne ferme pas la porte à la Ligue 1

La révolution est en marche du côté de l’Olympique de Marseille. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM compte renforcer ses lignes en vue de la saison prochaine. L’une des priorités du club sera le renforcement de l’entrejeu afin de compenser le départ de Boubacar Kamara. Plusieurs pistes sont déjà étudiées dans ce sens, et il se pourrait bien que l’heureux élu soit un Français. Depuis plusieurs semaines maintenant, le nom de Francis Coquelin est annoncé avec insistance dans la cité phocéenne. La direction de l’OM songerait sérieusement à le recruter dès cet été, tandis que l’Olympique Lyonnais et le Stade Renais seraient également sur ses traces.

Mais qu’en pense le principal concerné ? Interrogé par Ouest-France, Francis Coquelin a confirmé « qu'il y a bien des intérêts de clubs français » à son égard. Le milieu de terrain Villarreal s’est même dit flatté par tous ces intérêts et n’exclut pas un transfert en Ligue 1. « Après, j’ai encore un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte, on verra », a-t-il confié.

OM Mercato : Coquelin lâche un indice sur sa future destination

Cible de longue date de l’ OM, Francis Coquelin est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Villarreal. Il reste pour l’instant « concentré sur le fait de bien se préparer physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato est long donc on verra ce qu’il se passera ». Tout reste encore possible pour le milieu de terrain défensif.

Et s’il venait à quitter le sous-marin jaune, le joueur de 31 ans a une idée précise pour sa future destination. Il espère poursuivre au plus haut niveau et disputer une Coupe d’Europe. « C’est clair que quand on a goûté à ce genre de matchs, on a envie de continuer à les jouer », a-t-il ajouté. Qualifié pour la plus prestigieuse des coupes d’Europe la saison prochaine, l’ OM possède de ce fait un sérieux avantage dans ce dossier. Reste à savoir si les Phocéens passeront à l’offensive pour sa signature, le doute persiste.