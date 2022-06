ASSE Mercato : Flash, le MHSC va s'offrir une star de l'ASSE

Publié par Dylan le 23 juin 2022 à 18:21

ASSE Mercato : Le MHSC serait tout proche de signer une star de Sainté, après que celle-ci ait refusé une offre venant de l'étranger.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri a refusé une offre pour le MHSC

En fin de contrat dans le Forez, le buteur corse Wahbi Khazri (31 ans) est libre de s'engager là où il le souhaite. Alors qu'il n'a toujours pas pris la moindre décision concernant son avenir, les choses iraient bon train pour un transfert de l'ancien bastiais vers le Montpellier HSC. Selon les informations de France Bleu Hérault, l'attaquant de 31 ans aurait refusé une offre venant d'Arabie Saoudite, et ferait du MHSC sa destination prioritaire afin de rester en Ligue 1.

Considéré pour beaucoup comme un des meilleurs éléments de l'AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri n'a pas pu empêcher la relégation des siens en Ligue 2 après une saison catastrophique. Si l'effectif a longtemps été pointé du doigt, jugé comme trop peu expérimenté pour réaliser l'objectif du maintien dans l'élite, les Stéphanois auraient pu se sauver via les barrages. Mais la défaite lors de la double confrontation contre l'AJ Auxerre aura définitivement scellé le destin des Verts. Pour ne rien arranger, la vente du club aux mains de David Blitzer aurait pris un sérieux coup de froid, au point de remettre en question le rachat par l'homme d'affaires américain.

Khazri, le nouveau patron de l'attaque au MHSC?

Avec l'arrivée d'Arnaud Nordin en provenance... de l'ASSE, le Montpellier HSC a trouvé son ailier droit. Il ne reste plus qu'à compléter l'attaque avec l'arrivée d'un buteur prolifique. Et le profil de Wahbi Khazri pourrait parfaitement correspondre aux attentes du club héraultais, qui manque de solutions sur le front de l'attaque. En effet, le MHSC ne pouvait compter que sur Elye Wahi et Valère Germain comme buteurs purs. Le premier nommé est encore jeune (19 ans) et malgré de bonnes performances cette saison (10 buts et 2 passes décisives en 33 matchs joués), il ne devrait pas encore être le leader offensif de Montpellier.

Concernant Valère Germain, celui-ci a disputé 34 rencontres de Ligue 1 mais son bilan a été bien trop en deçà des attentes (4 buts et 3 passes décisives). L'arrivée d'un joueur comme Wahbi Khazri, qui a inscrit 10 buts en 30 matchs dans l'élite cette saison, serait donc bénéfique pour le club. D'autant que l'Ajaccien est un habitué des joutes de la Ligue 1, lui qui possède 236 matchs à son actif dans le championnat français. Montpellier pourrait l'accueillir dans les prochains jours, ce qui constituerait sa quatrième recrue de l'été.