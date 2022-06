PSG Mercato : Luis Campos négocie pour un gros coup en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 07:05

PSG Mercato : À la recherche de renforts au milieu de terrain, Luis Campos et le Paris SG pourraient frapper un gros coup en Ligue 1 cet été.

PSG Mercato : Luis Campos a pris contact avec le RC Lens

Après Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC) Luis Campos continue de multiplier les pistes afin de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Si Paul Pogba a été longtemps annoncé comme la priorité de cet été, le club de la capitale semble avoir changé ses plans depuis l’avènement du nouveau Conseiller Football. D’ailleurs, le journal L’Équipe assure ce jeudi soir que les dirigeants du PSG sont entrés en contact avec leurs homologues du Racing Club de Lens à propos de Séko Fofana.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international ivoirien est annoncé sur le départ et le champion de France voudrait en profiter pour le récupérer. Le quotidien sportif précise notamment qu’aucune offre concrète n'a encore été formulée à Lens, mais l’intérêt du Paris SG est bien réel. D’autant que cette piste aurait reçu l’aval total du clan Mbappé.

PSG Mercato : Le clan Mbappé valide la piste Séko Fofana

L’Équipe révèle que « depuis quelques jours, la direction parisienne a entamé des discussions avec celle du RC Lens » pour Séko Fofana. Présenté par beaucoup d’observateurs comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, « l’ancien pensionnaire de Manchester City figure dans la liste de cinq noms concoctée par Campos au poste de milieu, où figure également le milieu portugais du FC Porto, Vitinha, dont l’arrivée est donnée acquise depuis le week-end dernier. Un proche du dossier confie que s’il y a des négociations, elles ne sont pas encore entrées dans une phase décisive, le PSG n’ayant pas à ce jour formulé d’offre au Racing. »

Après avoir déboursé 8,5 millions d’euros en août 2020 pour sortir le joueur de 27 ans d’Udinese, le RCL voudrait empocher « entre 30 et 40 M€ désormais. » Le capitaine des Sang et Or étant étant également « pisté par plusieurs clubs anglais. »Toutefois, selon son entourage, le natif de Paris « serait encore enclin à rester en France. » Et en interne au PSG, « Fofana peut compter sur un appui de taille, en la personne de Kylian Mbappé qui l’apprécie, de même que Wilfrid, le père de la star parisienne, ne tarit pas d’éloges sur lui à chaque fois qu’il en parle. » Reste maintenant à savoir si le Paris SG et Luis Campos voudront s’aligner sur les exigences du RC Lens pour Fofana.

Affaire à suivre donc…