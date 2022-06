LOSC Mercato : Annonce imminente du successeur de Gourvennec

Publié par Ange A. le 24 juin 2022 à 06:35

LOSC Mercato : Le Lille OSC serait sur le point d’introniser Paulo Fonseca. L’ossature du futur staff du technicien portugais se dessine.

LOSC Mercato : Ça se précise pour la succession de Gourvennec

Jocelyn Gourvennec n’aura tenu qu’une seule saison sur le banc du Lille OSC. Après ses débuts réussis avec une victoire lors du Trophée des champions, le remplaçant de Christophe Galtier a déchanté. Le LOSC, champion de France en titre cette saison, a terminé cette campagne à la 10e place. Les Dogues ne seront donc pas européens la saison prochaine. Jocelyn Gourvennec a été remercié et serait proche de retrouver un banc du côté du FC Lorient. De son côté, le club nordiste aurait déjà tranché pour sa succession. Paulo Fonseca devrait succéder au technicien brestois. Le Portugais est libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Roma en 2021 où il avait été remplacé par son compatriote José Mourinho.

Le futur staff de Paulo Fonseca à Lille

En attendant son officialisation au Lille OSC, Paulo Fonseca travaille à former son futur staff. L’Équipe révèle que le coach lusitanien devrait composer avec ses compatriotes durant son passage au LOSC. Tiago Leal (37 ans) devrait rejoindre le staff du club nordiste. Paulo Mourao (41 ans) devrait officier en tant que préparateur physique et Antonio Ferreira (43 ans), entraîneur des gardiens. En fin de contrat et un temps courtisé par le PSG, l’entraîneur adjoint Jorge Maciel devrait finalement rester à quai.

D’accord pour rejoindre Lille, Paulo Fonseca devrait signer un contrat de deux ans. Après s’être fait un nom au Portugal, le technicien de 49 ans devrait découvrir son troisième championnat étranger. Il a effectué une pige en Ukraine du côté du Shakhtar Donetsk avant de poser ses valises en Italie à la Roma.