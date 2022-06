Bordeaux Mercato : Le FCGB sécurise un joyau au milieu

Publié par Dylan le 24 juin 2022 à 12:11

Bordeaux Mercato : Une bonne nouvelle s'annonce enfin au FCGB, qui prolonge officiellement l'une de ses pépites jusqu'en 2026.

Bordeaux Mercato : Emmanuel Biumla prolonge avec le FCGB

Les Girondins de Bordeaux vont enfin pouvoir souffler pour l'une de ses pépites. Selon les informations de Foot Mercato, le club aquitain a officiellement prolongé pour quatre ans le jeune milieu franco-camerounais Emmanuel Biumla, qui signe jusqu'en juin 2026. Une nouvelle qui tombe à pic alors que le FCGB va révolutionner son effectif en vue de la saison prochaine.

Emmanuel Biumla était suivi de très près en Europe, c'est pourquoi Bordeaux peut être satisfait de sa prolongation. Formé en Gironde, la pépite de 17 ans devrait écrire l'avenir du FCGB dans les années à venir, alors qu'elle n'a pas encore intégré le groupe professionnel. Le joueur a toujours joué en équipe réserve, disputant cette saison 9 matchs pour 2 buts inscrits. Alors que Bordeaux a été relégué administrativement en National par la DNCG, Biumla a donc décidé de ne pas quitter malgré tout le navire girondin. Il était pisté entre autres par le Bayer Leverkusen en Allemagne, Pise en Italie et l'Ajax aux Pays-Bas.

Bordeaux Mercato : Le FCGB doit trouver des fonds pour la Ligue 2

Toujours embêté par une situation financière pesante, le champion de France 2009 n'est pas sorti d'affaire. Le FCGB doit encore trouver au moins 22 millions d'euros pour pouvoir annuler la sentence infligée par la DNCG, et ainsi repartir en Ligue 2. Avec l'unique vente de Raoul Bellanova à Cagliari pour 700 000 euros, Bordeaux est pour le moment loin du compte. Et pourtant, le club avait annoncé une grande révolution au mois de mai, avec près de 20 joueurs sur le départ, dont le talentueux Sékou Mara.

Estimé à 10 millions d'euros, le jeune attaquant français (19 ans) a porté l'attaque des Girondins cette saison. S'il n'a pu empêcher la relégation des siens en Ligue 2, Sékou Mara a réussi sur le plan personnel avec 6 buts inscrits en 26 matches de Ligue 1. L'avant-centre a également participé au tournoi de football Maurice-Revello à Toulon, et a confirmé qu'il était en bonne forme avec 5 buts et une passe décisive en... 5 matchs joués avec les Bleuets. Mara pourrait être sacrifié afin de sauver Bordeaux d'une deuxième relégation d'affilée, tout comme Hwang Ui-jo et Alberth Elis.