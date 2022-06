ASSE Mercato : Vente, une superbe nouvelle tombe à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 24 juin 2022 à 16:05

ASSE Mercato : Alors que de nombreux médias annonçaient une mise en péril du dossier de rachat de l'AS Saint-Étienne, le club a reçu une bonne nouvelle.

ASSE Mercato : David Blitzer valide Batlles et relance le rachat

Les supporters stéphanois peuvent souffler. Malgré de nombreuses tendances insistantes, indiquant un possible retrait de David Blitzer dans le rachat de l’AS Saint-Étienne, la vente du club ligérien aura bel et bien lieu. Pour rappel, l’hommes d’affaires américain avait mis le dossier en suspens en attendant les décisions de la LFP, suite aux incidents survenus contre l’AJ Auxerre. Après l’annonce d’un retrait de 6 points dont 3 avec sursis et de nombreux matchs à huis clos, le propriétaire de Crystal Palace semble toujours vouloir reprendre l’ ASSE.

Comme le dévoile RMC Sport ce vendredi, la vente de l’AS Saint-Étienne pourrait s’accélérer ces prochains jours. Malgré la relation plutôt fraîche entre David Blitzer et le duo Romeyer-Caïazzo, l’Américain pourrait formuler une offre comprise entre 60 et 80 millions d’euros pour sceller le rachat du club. En parallèle, le milliardaire aurait approuvé la nomination de Laurent Batlles à la tête des Verts, mais aussi du trio dirigeant Soucasse-Perrin-Rustem. De quoi redonner espoir aux supporters qui attendent un changement au niveau de la présidence depuis de longs mois maintenant.

Vente ASSE : Blitzer a deux idées pour la présidence de Saint-Etienne

Dès le rachat de l’ ASSE acté, David Blitzer prévoit d’investir une nouvelle tête à la présidence du club. D’après L’Équipe, le propriétaire des 76ers de Philadelphie hésiterait encore entre deux figures jeunes du football hexagonal, Gauthier Ganaye (34 ans), nommé président de l'AS Nancy-Lorraine (reléguée en National) et Aymeric Magne (39 ans), président exécutif et dirigeant général de Troyes depuis le 3 mai 2021. Un choix devrait rapidement être dévoilé par l’Américain qui compte boucler le dossier au plus vite. De quoi annoncer un mercato plus ambitieux que prévu cet été.