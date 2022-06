OM Mercato : Tout est réglé, un défenseur quitte Marseille !

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2022 à 17:36

OM Mercato : Alors que l’Olympique de Marseille espérait le vendre cet été, Alvaro Gonzalez aurait finalement décidé de rompre son contrat avec le club.

Ayant obtenu le feu vert de la DNCG, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour se renforcer dans différents secteurs de jeu. Mais avant de poursuivre son mercato qui s’annonce très ambitieux, l’ OM compte se séparer de certains joueurs absents des plans de Jorge Sampaoli. Les noms de Kevin Strootman, Nemanja Radonjic ou encore Alvaro Gonzalez figurent tout en haut de la liste des potentiels partants. Concernant le défenseur central, la direction de l’OM espérait toujours quelques millions d’euros sur son départ. L’idée était donc de le vendre durant ce mercato estival au club le plus offrant. Sauf que le vice-capitaine marseillais ne l’entend pas de cette oreille.

Écarté du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille depuis le mois de mars, Alvaro Gonzalez ne fera aucun cadeau à sa direction. Après plusieurs mois de négociations, l’international serait finalement parvenu à résilier son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM. RMC Sport assure qu’un « accord a été trouvé et le contrat d’Alvaro a été résilié ». Et si personne au sein du club marseillais ne veut confirmer son départ, la source assure que l’ancien joueur de Villarreal est désormais libre de tout contrat. Cette situation contractuelle, si elle se confirme, devrait faire les affaires de ses prétendants.

OM Mercato : Marseille paiera environ 5 M€ à Alvaro Gonzalez

À noter qu’Alvaro Gonzalez, en froid avec la direction de l’ OM, est rentré en Espagne depuis le mois de mars dernier. Et depuis, il n’a plus repris l’entraînement avec le club marseillais. Le défenseur central s’apprête donc à quitter définitivement l’Olympique de Marseille. La source explique que la résiliation de son contrat devrait coûter environ 5 millions d’euros à l’ OM, un montant non négligeable pour les finances du club. Si pour le moment la direction du club nie la résiliation de son contrat, tout indique qu’Alvaro Gonzalez ne sera plus un joueur de l’Olympique de Marseille dans les jours à venir.