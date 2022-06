PSG Mercato : Séko Fofana en route pour Paris ? Un indice tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 19:05

PSG Mercato : En quête de renforts, le Paris SG a entamé des négociations pour Séko Fofana. Et le capitaine du RC Lens pourrait bien changer d’air cet été.

PSG Mercato : Campos a lancé les hostilités pour Séko Fofana

À en croire les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, les négociations ont débuté entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du RC Lens en vue d’un transfert de Séko Fofana. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain formé à Manchester City est estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, mais les Sang et Or réclameraient entre 30 et 40 millions d’euros pour se séparer de leur métronome.

Toujours selon la même source, Kylian Mbappé serait lui-même séduit par le profil de l’international ivoirien de 27 ans. Si pour l’heure, aucune offre concrète n’a encore été formulée par le club de la capitale, l’influence de Mbappé pourrait rapidement faire bouger les lignes dans ce dossier. Conscient qu’il pourrait effectivement perdre l’un de ses cadres les plus décisifs, le RCL préparerait déjà sa succession.

PSG Mercato : Le RC Lens tient déjà le successeur de Séko Fofana

La direction du Racing Club de Lens anticipe déjà un éventuel départ de Séko Fofana. Le club lensois a officialisé ce vendredi l’arrivée d’un milieu de terrain. En effet, le RCL s’est offert les services de Salis Abdul Samed, auteur d’une première saison réussie en Ligue 1 sous les couleurs de Clermont Foot.

Appelé pour la première fois en sélection, l’international ghanéen de 22 ans a rejoint les rangs des Sang et Or contre un chèque de 5 millions d’euros. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Le RC Lens est donc désormais tout disposé à écouter l’offre de Luis Campos pour Séko Fofana. Le PSG est prévenu.