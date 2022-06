OM Mercato : Marseille tente une signature surprise au RC Lens

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2022 à 23:35

OM Mercato : Déjà intéressé par Jonathan Clauss, l’Olympique de Marseille fonce sur un autre défenseur du RC Lens. Cette mission sera très compliquée.

OM Mercato : Marseille s’intéresse à Facundo Medina

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Ayant obtenu le feu vert de la DNCG, le président de l’Olympique de Marseille est déjà au travail depuis un bon moment pour faire venir de nouvelles recrues cet été. Le dirigeant phocéen et son équipe multiplient les pistes pour étoffer chaque secteur de jeu, à commencer par la défense. D'ailleurs, pour renforcer sa charnière défensive, la direction de l ’OM pourrait surprendre tout le monde en allant recrutant un joueur du RC Lens. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par le profil de Facundo Medina (23 ans).

Le défenseur argentin sort d’une bonne saison chez les Sang et Or avec 34 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Son profil combatif et polyvalent plairait beaucoup aux dirigeants phocéens. Un intérêt de l’ OM qui pourrait se matérialiser par une offre de transfert dans les jours à venir. Mais les dirigeants marseillais devront faire à un obstacle de taille sur cette piste défensive.

OM Mercato : Facundo Medina trop cher pour Marseille ?

En effet, la direction du Racing Club de Lens ne fera aucun cadeau pour son jeune défenseur, dont le bail expire en juin 2024. À l’instar de Jonathan Clauss qui se rapproche de plus en plus de Chelsea, le club artésien espère toucher un très joli chèque sur un éventuel départ de Facundo Medina. Toujours selon la source, sa valeur marchande est estimée à une douzaine de millions d’euros, un montant non négligeable pour les finances de l’ OM. Cependant, la vente de quelques joueurs devrait permettre au club phocéen de renflouer ses caisses et donc de financer un tel recrutement. Les dirigeants marseillais devront se montrer très convaincants sur ce coup.