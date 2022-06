RC Lens Mercato : Encore un prétendant de prestige pour Clauss

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 01:35

RC Lens Mercato : Annoncé sur le départ, Jonathan Clauss pourrait poursuivre sa carrière en Premier League où il intéresse un cador.

RC Lens Mercato : Un géant de Premier League en pince pour Clauss

Comme son capitaine Seko Fofana (sur les tablettes du PSG), Jonathan Clauss est un sérieux candidat au départ au Racing Club de Lens. L’arrière droit tricolore ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le RC Lens. La direction des Sang et or ne compte pas le retenir cet été de peur de le voir partir gratuitement dans un an. Le latéral lensois ne manque pas d’ailleurs de prétendants. En Angleterre, un intérêt de Chelsea pour Clauss avait récemment été dévoilé par The Daily Mail. Comme les Blues, leurs rivaux de Tottenham seraient aussi intéressés par le Sang et or le plus décisif de la saison écoulée. Le défenseur de 29 ans a terminé la saison avec 5 buts et 11 passes décisives. De quoi taper dans l’œil des Spurs qualifiés comme les Blues pour la Ligue des champions la saison prochaine.

La succession de Clauss déjà assurée à Lens

Mais comme l’indique Sky Sport, Jonathan Clauss ne serait pas la priorité au poste d’arrière droit de Tottenham. Le club nord-londonien pisterait en priorité Djed Spence, latéral de 21 ans évoluant chez le promu Nottingham Forest. Le 4e de Premier League aurait également des vues sur Wilfried Singo, international ivoirien de 21 ans évoluant au Torino. Reste maintenant à savoir où le défenseur du Racing Club de Lens déposera ses valises cet été. Sa vente pourrait rapporter 15 millions d’euros au RC Lens selon Transfermarkt.

En attendant le transfert de Jonathan Clauss, le Racing a déjà assuré sa succession. Jimmy Cabot a été recruté en provenance de l’Angers SCO où il ne lui restait qu’une seule année de contrat. Le club artésien a déboursé 2 millions d’euros pour boucler son transfert.