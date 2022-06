Stade Rennais Mercato : Des indices lâchés sur les dossiers chauds

Publié par ALEXIS le 27 juin 2022 à 21:11

Stade Rennais Mercato : Faisant le point sur les transferts de cet été, Florian Maurice a annoncé des négociations en vue de nouvelles signatures au SRFC.

Stade Rennais Mercato : Bourigeaud tient une offre de prolongation

Invité de l’émission Pleine Lucarne, ce lundi, en partenariat TVR – Ouest-France, Florian Maurice a évoqué longuement le mercato estival du Stade Rennais. Il a confirmé la future prolongation du contrat de Bruno Genesio. En dehors de l’entraineur du SFRC, certains joueurs devraient aussi prolonger leur bail. Benjamin Bourigeaud (28 ans) a reçu une offre de prolongation et sa réponse est attendue. « J’ai déjà discuté avec Benjamin et son agent pour trouver une solution de prolongation.

« On a soumis une proposition. Aujourd’hui, je n’ai pas de retour positif. Ça ne veut pas dire que je n’en aurai pas d’ici la fin du marché. Je n’ai pas fixé de deadline, parce que j’ai de bonnes relations avec lui et son agent. […] Il lui reste un an de contrat. Si jamais il n’y a pas de prolongation ou pas d’offre, il restera et dans un an on discutera », a fait savoir le dirigeant du Stade Rennais.

Le SRFC pousse Alfred Gomis vers la porte de sortie

Concernant Alfred Gomis (28 ans), il pourrait être transféré ou relégué sur le banc de touche, car Florian Maurice a confirmé que le club breton cherche un nouveau gardien de but. « J’ai été clair avec Gomis, il sait ce que j’attends et ce que le club attend. L’idée, c’est de trouver une solution, d’aller chercher un gardien. À nous de trouver la meilleure solution pour lui », a-t-il expliqué. Notons que le portier sénégalais est sous contrat à Rennes jusqu’au 30 juin 2025, mais ces performances de la saison dernière (33 buts encaissés en 32 matchs disputés toutes compétitions confondues) n'ont pas été très rassurantes.

Négociations en vue avec Hamari Traoré et Guirassy

Capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré (30 ans) est aussi concerné par les départs annoncés à Rennes cet été. Le directeur sportif des Rennais l’attend pour en discuter directement, à un an de la fin de son contrat. « Il va rentrer la semaine prochaine et on envisagera diverses solutions avec lui. e ne veux pas m’engager sur ce qu’a dit Hamari ou pas (sur d’éventuelles envies de départ). Je vais discuter avec lui à son retour, il est parti vite en sélection, on n’a pas pu échanger en direct. J’ai eu son agent, je pense qu’on fera un point en milieu de semaine prochaine pour voir tout ce que l’on est capable de le faire », a-t-il assuré.

Dans le viseur de clubs anglais, Serhou Guirassy va-t-il rester au Stade Rennais ou partir cet été ? « C’est une conversation que j’aurai avec Serhou à son retour, parce que c’est important d’échanger avec lui. N’oublions pas ce que Serhou a fait cette saison, un ratio buts/temps de jeu très important », a annoncé le responsable du sportif au SRFC.

« On n’a jamais dit à Serhou qu’il ne serait pas titulaire. L’idée, c’est de se voir très rapidement et d’évoquer un peu tous les sujets. Mais on a été assez clairs tous les deux, on se verra et on échangera pour voir ce qu’il se passera exactement », a indiqué Florian Maurice.