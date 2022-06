ASSE Mercato : MHSC, une signature imminente en attaque

Publié par Thomas le 27 juin 2022 à 11:11

ASSE Mercato : Dans le viseur du FC Nantes mais aussi de Marseille, une figure de l'AS Saint-Étienne va s'engager ce lundi au Montpellier HSC.

ASSE Mercato : Un transfert bouclé aujourd’hui en attaque

Après plus de 15 jours et l’ouverture officielle du mercato en France, l’AS Saint-Étienne ne cesse d’observer du mouvement dans son effectif. Désireux de se reconstruire cet été après sa saison douloureuse, le club ligérien va logiquement acter plusieurs départs de taille, de joueurs cadres notamment, très courtisés par des écuries de Ligue 1. En fin de contrat chez les Verts, l’international tunisien Wahbi Khazri ne continuera logiquement pas son aventure dans le Forez, lui qui était visé par plusieurs clubs en France dont le FC Nantes et l’Olympique de Marseille. À la recherche d’un nouveau point de chute, le meilleur buteur de Saint-Etienne va s’engager ce lundi dans son nouveau club.

Comme l’informe Mohamed Toubache-Ter ce lundi sur Twitter, Wahbi Khazri va rejoindre le Montpellier HSC dans la journée, où il retrouvera son coéquipier en attaque, Arnaud Nordin. L’ancien joueur de Bastia, auteur d’une saison convaincante, est tombé d’accord avec le club héraultais malgré un rapprochement avec le FC Nantes ces dernières semaines. " L’international tunisien a été proposé à Nantes mais Antoine Kombouaré n’est jamais revenu à la charge ", précise l’ancien responsable presse de l'Angers SCO. Un sacré coup opéré par le MHSC, qui poursuit son très bon début de mercato avec une nouvelle signature à 0€ après celles de Théo Sainte-Luce (Nîmes Olympique) et Faitout Maouassa (FC Bruges).

ASSE Mercato : Denis Bouanga, prochain à partir de l’AS Saint-Étienne

Après Nordin, Hamouma et Khazri, les Verts devraient acter prochainement le départ d’un autre de ses attaquants, Denis Bouanga. L'international gabonais, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison, fait l’objet de nombreuses convoitises en France. À un an de la fin de son contrat à l’ ASSE, le buteur de 27 ans est visé par l’ OM, le FC Nantes, l'OGC Nice mais aussi le LOSC. Si le Montpellier HSC était un temps intéressé par les services du Gabonais, les venues de Khazri et Nordin ont finalement refroidi le dossier. L’ancien joueur du FC Lorient pourrait rapporter près de 10 millions d’euros au club ligérien cet été.