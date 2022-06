Stade Rennais Mercato : C'est fait, le SRFC prolonge son homme fort !

Publié par Thomas le 28 juin 2022 à 14:06

Stade Rennais Mercato : Première signature de prestige ce mardi pour le SRFC, qui boucle la prolongation de son homme fort de la saison.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio a prolongé au SRFC

Tout devrait s’accélérer pour le SRFC ces prochains jours. Plutôt discret depuis l’ouverture du marché des transferts, le club breton a bouclé ce mardi une signature importante, qui devrait lancer le mercato des Rouge et Noir. Dans les petits papiers de Florian Maurice depuis de longues semaines, la prolongation de Bruno Genesio à Rennes a été actée ce mardi.

Courtisé par de nombreux clubs en Europe après sa saison séduisante à la tête du Stade Rennais, l’entraîneur de 55 ans avait refusé tour à tour les offres étrangères, démontrant son amour pour le peuple rennais. Initialement sous contrat chez les Rouge et Noir jusqu’en 2023, "Pep" Genesio, comme il se faisait appeler à Lyon, a paraphé un contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2025, comme le révèle le journaliste Fabien Guyon sur Twitter.

Ce lundi, lors de l’émission Pleine Lucarne, Florian Maurice évoquait un accord de principe avec son entraîneur pour une extension de contrat. « On a un accord verbal avec Bruno. Il ne reste plus qu’à mettre tout ça en place en termes de documents, mais Bruno va prolonger son contrat de deux ans. » C'est désormais chose faite pour Genesio, qui entretient un lien fort avec son directeur sportif depuis leur passage à l’Olympique Lyonnais.

Stade Rennais Mercato : Une saison historique pour le SRFC sous Genesio

Débarqué à Rennes pour remplacer Julien Stéphan, Bruno Genesio se voyait alors confronté à un défi monstre, faire mieux que son prédécesseur qui avait offert le premier trophée de l’histoire aux Rouge et Noir en 50 ans (Coupe de France contre le PSG). Après des débuts poussifs et une 16e place de Ligue 1 après 6 journées, le Stade Rennais avait signé une montée en puissance folle, initiée par une gifle, 6-0, contre le promu clermontois. Jusqu’à fin décembre, Bruno Genesio et les siens avaient enregistré une série de 13 matchs sans défaite dont 10 succès.

Malgré une baisse de régime significative entre décembre et janvier, marquée notamment par de nombreuses absences liées au Covid-19 et à la CAN, le SRFC s’est rapidement remis sur pied, se hissant régulièrement dans le top 3 de Ligue 1, avec au passage des victoires impressionantes comme contre l' ASSE (0-5), Bordeaux (6-0), Lyon (4-1), Metz (6-1) ou encore Lorient (5-0). Finalement au pied du podium à la fin de la saison, Rennes fait figure de révélation de la saison, en témoigne la récompense de meilleur entraîneur du championnat, décernée à Bruno Genesio en mai dernier.