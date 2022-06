ASSE Mercato : Vente de l'AS Saint-Étienne, un nouveau délai fixé

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 14:35

ASSE Mercato : La vente de l’AS Saint-Étienne pourrait être bouclée jeudi. Cette date aurait été arrêtée par les propriétaires du club et David Blitzer.

Mise en vente depuis la mi-avril 2021, l’ ASSE est toujours la propriété de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais le club ligérien pourrait être cédé au milliardaire David Blitzer. Il est entré en négociations exclusives avec les propriétaires de l’AS Saint-Étienne depuis plusieurs jours, mais aucun accord officiel n’a été annoncé, seulement des chiffres sur les différentes propositions du co-propriétaire de plusieurs clubs, dont Crystal Palace. Malgré tout, le dossier de la vente de l’ ASSE pourrait être bouclé jeudi, selon les informations de L’Équipe.

« La vente du club pourrait également se terminer jeudi. Il s'agit de la date limite convenue entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, co-actionnaires majoritaires de l' ASSE, et David Blitzer (52 ans), dernier candidat connu à la reprise des Verts, pour boucler l'affaire », a informé le journal. En effet, David Blitzer a formulé une nouvelle offre, déposée la semaine dernière, à en croire le média. Elle est estimée à « 40 M€, dont 19 M€ pour les parts sociales ». L’homme d’affaires de 52 ans attend désormais la réponse Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Comme l’indique le quotidien sportif, ces derniers « ont jusqu'à jeudi pour répondre à l'offre de rachat ferme du milliardaire américain ».

ASSE Mercato : Des sanctions lourdes de conséquences pour Saint-Etienne

Concernant les sanctions infligées à l' ASSE, reléguée en Ligue 2, elles sont tombées le 23 juin dernier. La Ligue de football professionnel (LFP) a en effet retiré 3 points aux Verts, avant le début du championnat, en plus d'un sursis de 3 autres points. L'équipe de Laurent Batlles jouera également ses quatre premiers matchs à domicile, à huis clos. D'après la source, la dernière proposition de David Blitzer a été réduite à la baisse en raison des sanctions de la LFP, relativement aux graves incidents causés par les supporters stéphanois, lors du match décisif des barrages, contre l’AJ Auxerre, le 29 mai. L'offre de David Blitzer, après la descente de l' ASSE en Ligue 2, avoisinait les 80 M€, dont 19 M€ en échange des titres des principaux actionnaires.