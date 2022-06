PSG Mercato : Le RC Strasbourg en passe de signer un défenseur !

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 17:05

PSG Mercato : L'opération dégraissage se poursuit à Paris. Après Areola et Simons, Luis Campos est en passe de finaliser un joli deal avec le RC Strasbourg.

PSG Mercato : Stéphan se rapproche d’une belle signature en défense

La révolution est lancée au Paris Saint-Germain, où de nombreux mouvements sont à prévoir ces prochains jours. En attendant l’officialisation de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur, le club de la capitale œuvre avec insistance pour se renforcer, mais aussi se délester de plusieurs joueurs jugés indésirables. Lors de son arrivée chez les Rouge et Bleu, Luis Campos a établi une liste de joueurs voués à quitter Paris cet été. Alors qu'Alphonse Areola (West Ham) et Xavi Simons (PSV Eindhoven) ont tous deux quitté le PSG cette semaine, le dirigeant portugais serait en passe de boucler un autre départ.

Visé par l’ ASSE cet hiver, le défenseur Colin Dagba serait sur le point de s’engager au RC Strasbourg. Dans les plans de Julien Stéphan depuis la fin de la saison, le latéral de 23 ans serait à un pas de rallier le RCSA. D’après les informations de Fabrice Hawkins, le joueur formé au Paris Saint-Germain pourrait débarquer sous la forme d’un prêt en Alsace, lui qui est la priorité des dirigeants strasbourgeois à ce poste. En manque de temps de jeu depuis l’arrivée d'Achraf Hakimi, Dagba n'aura disputé que 3 petites rencontres de championnat cette saison, un bien maigre bilan pour un joueur qui n’aura que très rarement convaincu depuis ses débuts en pro.

PSG Mercato : Nordi Mukiele prêt à débarquer pour épauler Hakimi ?

Pour pallier à ce départ de Dagba vers Strasbourg, Luis Campos souhaitait enrôler cet été un défenseur droit polyvalent, capable d'être repositionné en défense centrale. D’après Santi Aouna, un joueur dont l’identité n’a pas fuité serait sur le point de s’engager en défense, un profil qui s’intégrerait au 3-5-2 souhaité par la direction francilienne.

" Et quand vous verrez la possible future recrue du PSG en défense (en plus de Skriniar), vous comprendrez encore plus pourquoi ils veulent instaurer une défense à 3 ", a déclaré le journaliste de Foot Mercato sur Twitter. Une description qui colle parfaitement à Nordi Mukiele, annoncé dans les plans du Paris SG cet été. Le défenseur international, qui dispose d’un bon de sortie au RB Leipzig, pourrait ainsi être la recrue surprise des Rouge et Bleu en ce début de mercato. L'ancien joueur du Montpellier HSC arriverait pour soulager le Marocain Achraf Hakimi, très sollicité cette saison sur son couloir droit.