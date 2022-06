RC Lens Mercato : Officiel, un attaquant du RCL transféré en MLS

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 20:35

RC Lens Mercato : En manque de temps de jeu au RCL, un attaquant a quitté le club nordiste pour s’engager avec une franchise de la Major League Soccer (MLS)

RC Lens Mercato : Jean file à l’Inter Miami CF

L’aventure de Corentin Jean au RC Lens s’est arrêtée ce mercredi 29 juin. Il est parti de l’Artois et a signé à l’Inter Miami CF, un club de la MLS présidé par une ancienne gloire du football. L’avant-centre a été transféré par le RCL au club américain pour un million d’euros, à un an de la fin de son contrat à Lens. « Le vif, dynamique et combatif numéro 25 quitte le RC Lens. Le joueur offensif, devenu piston la saison passée, poursuit sa carrière outre-Atlantique en s’inscrivant dans le projet de l’Inter Miami CF, club de MLS présidé par David Beckham. Bonne continuation à ''Coco'', coéquipier modèle, qui a apporté son expérience et ses valeurs sur et en dehors du terrain durant ces quelques années dans l’Artois », a commenté la direction des Sang et Or, rendant ainsi hommage au polyvalent attaquant.

Franck Haise ne compte pas sur Corentin Jean !

Corentin Jean avait rejoint le Racing Club en janvier 2020, sous la forme d’un prêt de six mois. Il avait ainsi aidé les Artésiens à remonter en Ligue 1 en inscrit 3 buts en 9 matchs disputés lors de la deuxième moitié de la saison 2019-2020. Grâce aux performances du joueur prêté, les Lensois l’avaient recruté définitivement au Toulouse FC, relégué en Ligue 2, à un million d’euros, en juillet 2020. Le RC Lens a d’ailleurs souligné l’apport du joueur de 27 ans : « Corentin Jean a pleinement participé à la remontée en Ligue 1 ».

Corentin Jean a totalisé 54 matchs sous les couleurs lensoises en pro (toutes compétitions confondues) et a marqué 7 buts. Notons que le natif de Blois (Loir-et-Cher) n'était pas parmi les premiers choix offensifs de Franck Haise. Pour preuve, il a été titulaire une seule fois en 17 apparitions en Ligue 1 la saison dernière.