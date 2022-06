RC Lens Mercato : Le RCL boucle un transfert en attaque !

Publié par Nicolas le 29 juin 2022 à 16:05

RC Lens Mercato : Un attaquant du RCL passé par l'ESTAC, l'AS Monaco et Toulouse quitte la Ligue 1 pour rejoindre le championnat Nord-Américain.

RC Lens Mercato : Corentin Jean va s'engager avec l'Inter Miami

L'attaquant du RC Lens, Corentin Jean, 26 ans, va signer un contrat de 3 ans avec l'équipe de l'Inter Miami, dont l'un des propriétaires n'est autre que David Beckham, également président de la franchise. L'ancien troyen quitte donc la Ligue 1 et l'Europe pour jouer en Major League Soccer (MLS). La franchise américaine devra payer une indémnité de transfert de 1,2 M€.

Corentin Jean, qui doit encore satisfaire aux tests médicaux, est venu saluer ses futurs ex-coéquipiers ainsi que le staff lensois à la Gaillette, centre d'entraînement des Sangs et Or à Avion, dans le Pas-de-Calais. Le futur attaquant de l'Inter Miami sort d'une saison moyenne où il n'a été titularisé qu'à une reprise en Ligue 1 sur 17 apparitions, pour un but marqué.

RC Lens Mercato : Du mouvement à prévoir chez les Sang et Or

Le départ de Corentin Jean pourrait être le début d'une série de mouvements importants pour le RC Lens. En effet, de nombreux joueurs ayant effectué une grosse saison 2021-2022 sont très convoités, et parmi eux on retrouve Cheick Doucouré, Seko Fofana et Jonathan Clauss. Le milieu de terrain Cheick Doucouré est partant quasi-certain, un accord étant proche d'être conclu entre le RCL et Crystal Palace. Selon le site Goal, le club londonien avait initialement proposé 17 M€ aux Artésiens, qui en attendaient 25 M€.

Finalement, les Eagles proposeraient 21 M€ plus 5 M€ de bonus, ce qui devrait satisfaire les dirigeants Sang et Or, bien qu'il reste encore des détails à régler pour conclure ce dossier. Cheick Doucouré s'est quant à lui déjà mis d'accord avec les pensionnaires de Selhurst Park sur la base d'un contrat de 5 ans. Comme le souligne RMC Sport, l'arrivée prochaine du milieu de terrain ghanéen, Salis Abdul Ahmed, en provenance de Clermont est un signe fort du prochain départ de Doucouré vers la Premier League.

En ce qui concerne les autres dossiers, les Lensois restent dans l'expectative. L'avenir de Jonathan Clauss est très flou pour le moment, malgré l'intérêt de nombreux clubs européens, dont l'Atlético Madrid, Chelsea et Tottenham. Les dirigeants du club artésien ont tout de même anticipé un éventuel départ de leur piston droit, en recrutant Jimmy Cabot en provenance d'Angers SCO pour 2 M€. Seko Fofana est également très convoité, notamment par le PSG, mais l'indemnité réclamée par les Lensois, entre 35 et 40 M€, a de quoi refroidir les ardeurs des prétendants du milieu de terrain artésien. Enfin, les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis réclament 15 M€ pour leur défenseur argentin Facundo Medina, fortement désiré par Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille. Le mercato s'annonce très animé du côté du RC Lens dans les jours à venir.