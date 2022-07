RC Lens Mercato : Une signature en MLS enfin officialisée

Publié par Ange A. le 29 juillet 2022 à 02:05

RC Lens Mercato : La signature de Corentin Jean à l’Inter Miami est désormais effective. La franchise nord-américaine l’a officialisée.

Le transfert de Corentin Jean vers l’Inter Miami est désormais définitif. Le Racing Club de Lens avait déjà annoncé le départ de son attaquant vers la franchise floridienne. Mais l’Inter pour sa part n’avait pas encore confirmé la signature de l’attaquant de 26 ans. C’est désormais chose faite. Jeudi, la franchise présidée par David Beckham a annoncé la signature de Corentin Jean. Le désormais ancien Sang et or n’avait pas encore obtenu son visa pour évoluer aux États-Unis. Le polyvalent attaquant s’est engagé pour deux saisons avec l’Inter. Le montant du transfert de Jean est estimé à 1 million d’euros. Il arborera le numéro 14 avec son nouveau club. Après avoir fait toutes ses classes dans l’Hexagone, le natif de Blois va vivre sa première expérience à l’étranger.

Les ambitions de Corentin Jean avec l’Inter Milan

Lors de sa présentation officielle, l’ancien joueur du Racing Club de Lens n’a pas caché son désir de relever un nouveau challenge avec l’Inter Miami. « Je suis très excité d’être ici et j’ai hâte d’apporter toutes mes qualités à ce jeu. C’est un défi très excitant pour moi et j’ai hâte d’aller travailler. En fin de compte, nous voulons atteindre et réaliser les objectifs du club et le faire devant nos fans », a-t-il déclaré.

Corentin Jean a rejoint le RC Lens en janvier 2020 dans le cadre d’un prêt. Auteur de 3 buts en 9 apparitions avec le RCL durant son prêt, il a définitivement été recruté l’été suivant contre un million d’euros. Seulement, avec les prêts réussis d’Arnaud Kalimuendo depuis le retour en Ligue 1, l’ancien Toulousain ne figurait pas parmi les premiers choix offensifs de Franck Haise. La saison dernière, il n’a d’ailleurs disputé que 17 rencontres, dont une seule en tant que titulaire, pour un seul but inscrit. Également diminué par les blessures, Corentin Jean ne totalise que 54 matchs avec le club de l’Artois pour 7 buts et 5 passes décisives.