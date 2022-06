Stade Rennais Mercato : Transfert imminent pour un cadre du SRFC !

Publié par Thomas le 30 juin 2022 à 20:34

Stade Rennais Mercato : Après Nayef Aguerd, transféré à West Ham, le SRFC s'apprête à voir partir un deuxième cadre de son effectif.

Stade Rennais Mercato : Dénouement imminent pour Hamari Traoré

Auteur d’une saison fantastique en championnat, le SRFC devrait connaître plusieurs départs importants ces prochains jours. À la veille de l’ouverture du marché des transferts en Europe, le club breton se prépare à plusieurs transferts de taille au sein de son effectif. Alors que Nayef Aguerd a récemment fait ses valises pour rejoindre West Ham, le Stade Rennais serait sur le point de perdre son autre homme fort de la défense, Hamari Traoré.

Le latéral droit malien, capitaine des Rouge et Noir sous Bruno Genesio, fait l’objet de nombreuses convoitises en Europe, notamment en Angleterre et en Allemagne. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au SRFC, Hamari Traoré n’a toujours pas répondu aux offres de prolongation de son directeur sportif, Florian Maurice, et pour cause, le joueur souhaiterait rejoindre une nouvelle écurie cet été. Il y a peu, Mohamed Toubache-Ter évoquait un départ quasi-acté de Bretagne pour l’ancien joueur du Stade de Reims, sans pour autant préciser sa future destination.

Ce jeudi, l’ancien responsable presse d’Angers SCO en remet une couche, annonçant une finalisation imminente du dossier. " Dénouement proche pour Hamari Traoré “, lance Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, qui ajoute que " Rennes a les yeux rivés sur la Turquie ", concernant les pistes en défense centrale. Et pour cause, le Stade Rennais cible deux joueurs en Süper Lig cet été.

Stade Rennais Mercato : Maurice accélère pour Min-jae et Muslera

Secteur jugé prioritaire par les dirigeants bretons, la défense rennaise devrait prochainement connaître des arrivées de taille. Outre les rumeurs Samuel Umtiti, Jason Denayer ou encore Wout Faes, le SRFC se rapprocherait de la signature de Kim Min-jae. D’après Sercan Hamzaoglu, journaliste turc proche du dossier, Rennes serait le seul prétendant officiel pour le défenseur sud-coréen.

Les Rouge et Noir devraient formuler une nouvelle offre au club de Fenerbahçe pour boucler sa venue au plus vite. Dans le même temps, le Stade Rennais travaille sur l’incorporation d’un gardien de but pour remplacer Alfred Gomis. Selon la presse turque, le SRFC a fait une offre pour Fernando Muslera. Vértiable légende du club de Galatasaray, l’international uruguayen dispose toutefois d’un salaire conséquent, qui pourrait freiner l’opération.