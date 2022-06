RC Lens Mercato : Un attaquant international en approche au RCL !

Publié par Nicolas le 30 juin 2022 à 15:04

RC Lens Mercato : En quête d'un remplaçant à Arnaud Kalimuendo, le club Sang et Or aurait accéléré sur un buteur international.

RC Lens Mercato : Une offre formulée pour un attaquant de Ferencvaros

Le RC Lens cherche un attaquant depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo. Ainsi, selon le site sportif marocain francophone DM Sport, le club nordiste a formulé une offre officielle pour Ryan Mmaee. Il s’agit d’un attaquant international marocain qui évolue sous les couleurs de Ferencvaros, en Hongrie. Le montant proposé n’a pas filtré mais on sait que le RCL n’est pas seul sur le dossier. En effet, le site marocain précise que l’équipe qatarienne de Al-Duhail SC s’est également positionné sur le joueur. L’avant-centre marocain a disputé 4 matchs avec Ferencvaros pour 1 but inscrit.

Ryan Mmaee a l’avantage de ne pas prendre la place d’un extra-communautaire car il possède la nationalité belge. Il avait d’ailleurs été sélectionné 2 fois avec les Espoirs belges en 2017, mais avait ensuite définitivement opté pour la sélection du Maroc, convaincu par le sélectionneur Vahid Halilhodzic. Il compte 11 sélections avec les Lions de l’Atlas et a inscrit 4 buts. Il a récemment participé à la CAN 2022, puis aux deux matchs de barrages face au RD Congo qui a scellé la qualification du Maroc pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

RC Lens Mercato : Une offensive pour un ancien marseillais

Le RC Lens est sur tous les fronts et doit gérer beaucoup de mouvements aussi bien du côté des départs que des arrivées. En plus de l'offensive pour Ryan Mmaee en attaque, les Sang et Or veulent recruter un gardien de but pour donner de la concurrence à Jean-Louis Leca. C'est normalement Wuilker Farinez qui devait jouer ce rôle mais il s'est gravement blessé, victime d'une rupture d'un ligament croisé au niveau du genou gauche. Ainsi, afin de compenser la blessure de leur gardien, les Lensois aimeraient s'attacher les services de Brice Samba.

Le gardien, à qui il ne reste qu'un an de contrat à Nottingham Forest, dont il a été l'un des acteurs majeurs de la montée en Premier League, a fait part à son club de son désir de rejoindre le RC Lens. Selon le quotidien britannique The Athletic, les Sang et Or ont formulé deux offres aux Reds, dont une cette semaine, mais elles ont été toutes les deux refusées par les dirigeants du club promu dans l'élite anglaise. Il reste encore du chemin afin que les deux clubs trouvent un accord, mais Brice Samba ne désespère pas de rejoindre le RC Lens assez rapidement, et de retrouver les terrains de Ligue 1 cette saison.