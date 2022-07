PSG Mercato : Deux énormes signatures bientôt bouclées au Paris SG

Publié par Thomas G. le 01 juillet 2022 à 11:36

PSG Mercato : La pépite Vitinha enfin arrivé, le Paris Saint-Germain veut continuer à se renforcer en engageant deux nouveaux talents.

PSG Mercato : Deux milieux de terrain visés par le Paris SG

Le Paris Saint-Germain a officialisé hier soir le transfert de Vitinha, 22 ans, en provenance du FC Porto. Le PSG a déboursé 40 millions d’euros pour s’attacher les services de la pépite portugaise. Un nouveau renfort dans un secteur qui a longtemps été décrié pour son manque de qualité. Luis Campos et Antero Henrique semblent disposés à régler ce problème dès cet été. Vitinha ne sera pas la seule recrue au milieu de terrain du Paris Saint-Germain durant le mercato estival.

L'Équipe indique dans son édition du jour que le club de la capitale souhaite recruter deux nouveaux milieux de terrain. Seko Fofana et Renato Sanches sont les cibles prioritaires des dirigeants parisiens. L’international portugais et le milieu lensois sont intéressés par le projet parisien. L’objectif du Paris SG est de boucler ces transferts rapidement pour offrir la possibilité à Christophe Galtier d’avoir un groupe complet au début de la saison. Luis Campos et le futur entraîneur du PSG se sont entrenues hier sur les dossiers chauds du mercato.

PSG Mercato : Galtier arrive, que le mercato commence

La nomination de Christophe Galtier devrait permettre au Paris Saint-Germain de se focaliser sur le mercato. L’entraîneur français va signer un contrat de deux ans plus une en option pour devenir le deuxième technicien français de l’ère QSI.

Cette arrivée tardive a retardé les dossiers parisiens, notamment ceux de Renato Sanches et de Seko Fofana. Le président Lillois, Olivier Létang, a mis la pression sur le PSG en expliquant que le club n’avait pas fait d’offre. La situation est la même pour le milieu du RC Lens, l’intérêt du Paris Saint-Germain s’est limité à une simple prise de contact pour le moment. La semaine prochaine, les premières offres officielles devraient arriver pour accélérer la finalisation de ses dossiers prioritaires.