PSG Mercato : Après Vitinha, un autre portugais à deux pas de Paris

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2022 à 09:05

PSG Mercato : Après Vintinha, en provenance du FC Porto, le Paris SG pourrait enregistrer prochainement l’arrivée d’un nouvel international portugais.

PSG Mercato : Un international portugais fait le forcing pour le Paris SG

Après Vitinha, le Paris Saint-Germain poursuit son mercato estival. Et le prochain dossier chaud devrait concerner Renato Sanches. Alors que l’AC Milan est très intéressé par les services du milieu de terrain du LOSC depuis des semaines, le quotidien nordiste La Voix du Nord confirme ce dimanche que le joueur de 24 ans privilégierait un transfert dans la capitale pour son futur.

Cependant, seul le club italien serait à ce jour passé concrètement à l’offensive avec une offre de 15 millions d’euros. Une détermination de l’international portugais qui pourrait pousser Luis Campos a accéléré ce dossier afin d’aboutir rapidement à un accord avec les dirigeants lillois, qui n’attendent que ça depuis que le nom de Renato Sanches est associé aux Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à boucler l’opération Renato Sanches ?

Cible de Luis Campos au même titre que Vitinha, Renato Sanches devrait faire l’objet d’une offensive du Paris Saint-Germain auprès du LOSC dans les prochains jours. « L’international portugais de 24 ans veut désormais rejoindre le PSG et tourner le dos au Milan AC, qui lui faisait les yeux doux depuis plus de six mois. Mais la motivation et l’entêtement du joueur devraient logiquement avoir le mot de la fin.

Le Golden Boy 2016 est emballé par le projet parisien, comme nous l’a encore affirmé un de ses proches ce dimanche. Dans les prochains jours, le PSG de Luis Campos va passer à l’offensive », explique La Voix du Nord. Luis Campos aurait déjà prévenu Olivier Letang, le président des Dogues, en lui assurant que le Paris SG n’investira pas plus de 10 millions d’euros dans cette affaire.