PSG Mercato : Campos proche d’un accord surprenant avec la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2022 à 19:12

PSG Mercato : En quête de renforts sur ce mercato, le nouvel homme fort du Paris SG, Luis Campos, pourrait conclure un deal surprenant avec la Juve.

PSG Mercato : Campos travaille au retour d’un Titi au milieu

Trois ans après sa mise à l’écart, suivi d’un transfert libre à la Juventus Turin, Adrien Rabiot pourrait bien retrouver son club formateur à la faveur de ce mercato estival. En effet, d’après les informations du quotidien Corriere dello Sport, Luis Campos travaillerait en coulisse sur le retour du milieu de terrain de 27 ans. Non retenu par la Juve, l’international français cherche une porte de sortie, et le duo composé de Christophe Galtier et Luis Campos souhaiterait le ramener au PSG cet été.

L'objectif avec Rabiot serait de faire d’une pierre deux coups en incluant Leandro Paredes dans le deal. Une éventualité qui ne serait pas pour déplaire au club italien, qui s’intéresse au profil du milieu de terrain international argentin de 27 ans depuis plusieurs saisons. Mais le PSG devra faire vite puisque d’autres grands clubs européens comme Manchester United et Chelsea seraient également à l’affût pour Rabiot. Une information toutefois refroidie ces dernières heures dans l’Hexagone.

PSG Mercato : Adrien Rabiot pas dans les plans du Paris SG

Parti fâché avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi à l'été 2019, Adrien Rabiot serait en réalité loin d’un retour chez les Rouge et Bleu. À en croire les derniers renseignements recueillis par Foot Mercato, le joueur de la Juventus Turin n’entre absolument pas dans les plans du club de la capitale.

Le média francilien précise même que Luis Campos et les recruteurs parisiens auraient déjà tout prévu pour renforcer l’entrejeu cet été. Après la signature de Vitinha jusqu’en juin 2027, c’est un autre international portugais, le milieu de terrain lillois Renato Sanches, qui devrait débarquer dans les prochains jours. À un an de la fin de son engagement avec les Bianconeri, le Duc de Saint-Maurice ne devrait donc pas signer son retour à Paris cet été. En cas de départ de Turin, il devrait se diriger vers un autre club pour poursuivre sa carrière.