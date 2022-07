LOSC Mercato : Deux pépites de Lille visées par un club italien

Publié par Anthony le 05 juillet 2022 à 02:12

LOSC Mercato : Deux joueurs de Lille, Domagoj Bradaric et Isaac Lihadji, sont dans le viseur du club italien, la Salernitana.

LOSC Mercato : Deux joueurs lillois ont besoin de temps de jeu

Domagoj Bradaric et Isaac Lihadji sont deux jeunes pépites lilloises qui ont besoin de temps de jeu. La Voix du Nord indique que Morgan De Sanctis, le directeur sportif de la Salernitana, s'est exprimé ce week-end en indiquant qu'il suivait attentivement deux joueurs. L'ancien Marseillais, âgé de 20 ans est considéré comme un futur espoir du football français. Auteur d'un but et 3 passes décisives en 18 matches, il pourrait partir en prêt avec option d'achat dans le club italien.

Domagoj Bradaric, le latéral croate est arrivé en 2019 à Lille pour une somme de 7 millions d'euros, il fut un élément décisif lors de la saison 2020-2021 dans l'obtention du titre. La saison dernière s'est avérée plus compliquée à cause de la concurrence avec Reinildo, qui est parti cet hiver à l'Atletico de Madrid, et Gudmundsson en ayant joué que 15 fois avec l'équipe en Ligue 1. "C'est une négociation qui ne fait que commencer. Nous en avons parlé avec Lille", a déclaré le directeur sportif de la Salernitana dans Il Mattino.

LOSC Mercato : Un mercato mouvementé attend Lille

De nombreux clubs sont attirés par les joueurs lillois. Zeki Çelik vient de signer ce lundi à l'AS Roma, et Amadou Onana est très courtisé par West Ham indique Sky Sports. Le club du Nord de la France a tout de même refusé 23 millions d'euros pour le milieu de terrain. Il voudrait le préserver en vue du possible départ de Renato Sanches vers le PSG, mais pourrait le laisser partir si l'offre augmente. Du côté des arrivés, les Dogues ont recruté il y a quelques jours Akim Zedakad. Beaucoup d'autres pistes sont envisagées par le club, notamment une jeune pépite de 20 ans du Paris SG, Thierno Baldé.