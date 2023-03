LOSC : Cabella et Chevalier séduits par une révélation du club

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 16:44

Après le nul contre le RC Lens, les deux joueurs du LOSC Rémy Cabella et Lucas Chevalier ont été invités à donner leur avis sur une pépite du club.

Le LOSC va trembler. Lors de la 26ème journée de Ligue 1, les Dogues (6ème) affrontaient le RC Lens (4ème) dans un derby du Nord qui promettait. L'enjeu était de taille puisque chacune des deux équipes pouvait faire une bonne opération en haut de tableau. Lille pouvait mettre la pression sur le Stade Rennais (5ème) en prenant provisoirement un point d'avance, tandis que le Racing avait l'occasion de prendre la 2ème place.

Finalement, les deux clubs se sépareront sur un match nul 1-1 qui n'arrange personne. Le LOSC reste bloqué à la sixième position, et peut voir son adversaire breton prendre 4 points d'avance sur lui en cas de victoire contre l'OM dimanche soir. De son côté, le RC Lens peut davantage souffler car l'AS Monaco (3ème) n'a pas fait mieux qu'un nul sur le terrain de l'ESTAC Troyes. Le club dirigé par Franck Haise reste donc quatrième mais à égalité de points avec son concurrent.

Chevalier et Cabella sous le charme de Baleba au LOSC

Si le résultat ne fait pas les affaires du LOSC, le club peut se satisfaire de la prestation de ses joueurs. Malgré la domination lensoise en première période, concrétisée par un but contre son camp de José Fonte, les Dogues ont réagi dans la deuxième mi-temps. La réalisation de Jonathan David est venue récompenser un courage et une détermination sans faille pendant plus de 45 minutes. Entré en jeu en cours de match, le jeune milieu central Carlos Baleba (19 ans) a été félicité par ses coéquipiers dont Lucas Chevalier et Rémy Cabella.

Le premier a salué sa fougue et estime qu'il sera un futur grand : « De temps en temps, il prend quelques risques. Oui, si on arrive à le canaliser, ça va devenir un super joueur » a-t-il déclaré au micro de Téléfoot. L'expérimenté Rémy Cabella est lui totalement conquis par le joueur : « C'est un monstre, sa grosse force c'est la puissance. Balle au pied, il a une force incroyable (...). Je pense que c'est très très dur de l'arrêter » a-t-il complimenté. Face au RC Lens, Carlos Baleba a disputé sa douzième rencontre de Ligue 1 cette saison.